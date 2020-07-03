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20:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия в школах и детсадах

Роспотребнадзор запретил до 1 января 2021 года проводить массовые мероприятия в учебных заведениях: школах, детских садах, кружках. Соответствующее постановление подписала глава ведомства Анна Попова, передает ТАСС.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:33 MSK, 03.07
Инфицировано667 883+6 718
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Инфицировано10 931 638+172 131
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Источник: РИА "Новости"

Согласно новым требованиям, детсады, школы, лагеря и учреждения дополнительного образования должны будут больше работать с детьми на открытом воздухе либо в помещении, закрепленном за одним классом или группой. Исключение составляют спортзал, кабинеты физики, химии и ИЗО в школах.

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Между детьми должна соблюдаться социальная дистанция и максимальное разобщение членов разных групп. Игрушки и игровые комнаты в детсадах должны ежедневно дезинфицировать, при входе в помещения детям надо измерять температуру.

29 июня сообщалось, что учебный год в российских школах начнется 1 сентября, дети продолжат учебу в обычном режиме. Как говорила Попова, Роспотребнадзор подготовил специальные рекомендации для организации учебного процесса. Из-за пандемии коронавируса школы, вузы, колледжи в стране полностью перешли на дистанционное обучение в связи с распространением коронавируса. ЕГЭ и вступительные экзамены в вузы было решено перенести в связи с эпидемией коронавируса, но провести их очно.

С начала пандемии в России выявили 667 883 случая коронавируса. Умерли 9 859 летальных исходов, выздоровели 437 893.

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