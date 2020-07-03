Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия в школах и детсадах

Согласно новым требованиям, детсады, школы, лагеря и учреждения дополнительного образования должны будут больше работать с детьми на открытом воздухе либо в помещении, закрепленном за одним классом или группой. Исключение составляют спортзал, кабинеты физики, химии и ИЗО в школах.
Между детьми должна соблюдаться социальная дистанция и максимальное разобщение членов разных групп. Игрушки и игровые комнаты в детсадах должны ежедневно дезинфицировать, при входе в помещения детям надо измерять температуру.
29 июня сообщалось, что учебный год в российских школах начнется 1 сентября, дети продолжат учебу в обычном режиме. Как говорила Попова, Роспотребнадзор подготовил специальные рекомендации для организации учебного процесса.
С начала пандемии в России выявили 667 883 случая коронавируса. Умерли 9 859 летальных исходов, выздоровели 437 893.