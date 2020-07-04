Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 4 июляКосмический катаклизм, День независимости США, начало экспедиции к Антарктиде и другие памятные даты и события, которые произошли 4 июля в разные годы
Фоторепортажи
15Бей, барабан: страницы истории «Артека»
50В Сети показали лучшие «зеленые» снимки
01:08 (мск), источник: RTVi

В Калифорнии запретили петь в церквях из-за коронавируса

Власти Калифорнии запретили петь в церквях, синагогах и мечетях из-за роста числа заразившихся коронавирусом. Об этом 3 июля сообщает CNN.

Коронавирус COVID-19
01:17 (мск)В Израиле объявили вторую волну коронавируса
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 00:33 MSK, 04.07
Инфицировано667 883+6 718
20.06
7889
21.06
7728
22.06
7600
23.06
7425
24.06
7176
25.06
7113
26.06
6800
27.06
6852
28.06
6791
29.06
6719
30.06
6693
1.07
6556
2.07
6760
3.07
6718
20.063.07
Скончалось9 859+176
20.06
161
21.06
109
22.06
95
23.06
153
24.06
154
25.06
92
26.06
176
27.06
188
28.06
104
29.06
93
30.06
154
1.07
216
2.07
147
3.07
176
20.063.07
Выздоровело437 893+8 915
20.06
10186
21.06
5119
22.06
4705
23.06
12013
24.06
12393
25.06
6342
26.06
8988
27.06
9200
28.06
5735
29.06
4343
30.06
9220
1.07
10281
2.07
6047
3.07
8915
20.063.07
Инфицировано10 982 099+46 135
20.06
173921
21.06
126963
22.06
161111
23.06
145231
24.06
165103
25.06
166762
26.06
179038
27.06
195673
28.06
178960
29.06
160778
30.06
147883
1.07
184155
2.07
217206
3.07
177053
20.063.07
Скончалось523 613+3 795
20.06
6026
21.06
4364
22.06
3865
23.06
4218
24.06
5104
25.06
5116
26.06
6633
27.06
5040
28.06
4428
29.06
3024
30.06
3470
1.07
6028
2.07
4888
3.07
5111
20.063.07
Выздоровело5 816 375+111 839
20.06
89272
21.06
113682
22.06
67977
23.06
100530
24.06
104681
25.06
109127
26.06
95047
27.06
109246
28.06
103097
29.06
85291
30.06
88472
1.07
130424
2.07
123067
3.07
278011
20.063.07
Идёт загрузка

Жители штата при этом смогут посещать богослужения. В Калифорнии разрешили посещать церкви, мечети и синагоги в конце мая, однако власти посоветовали воздержаться от песнопений и групповых чтений. В помещении одновременно должно быть не больше ста человек. Прихожане должны соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

В федеральном центре по контролю и профилактике заболеваний отмечают, что во время пения коронавирус распространяется так же, как и при кашле или чихании.

Власти штата считают, что пении в церкви может повысить риск заражения даже при условии соблюдения социальной дистанции.

Читайте также
Песни, пляски и угар: что вытворяют в американских церквях чернокожие

«Места отправления культа должны принимать разумные меры, чтобы напомнить прихожанам и посетителям, что им нужно носить маски, соблюдать социальное дистанцирование, а также мыть руки с мылом в течение не меньше 20 секунд, использовать дезинфицирующее средство для рук и не прикасаться к лицу», — говорится в приказе властей штата.

Всего в регионе инфекцию подтвердили у 246 тысяч человек, умерли от нее 6,2 тысячи человек. В связи с ростом числа инфицированных губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в конце июня вновь закрыл бары в Лос-Анджелесе и некоторых других округах штата. Также он издал постановление об обязательном ношении масок в закрытых помещениях и общественных местах.

США остаются лидером по числу заражений в мире. В стране COVID-19 заболели 2,7 млн человек, умерли 128 тысяч, а выздоровели — 780 тысяч человек.

Во время загрузки произошла ошибка.
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 00:33 MSK, 04.07
 Россию обвинили в сговоре с талибами против США. Что об этом известно и кто выиграет от международного скандала?
Палестина согласилась на переговоры по «сделке века» — за день до эскалации конфликта с Израилем
Замминистра науки задержали по делу об афере на 40 миллионов
Коронавирус COVID-19: главное за неделю
Конор Макгрегор отреагировал на смерть отца Хабиба Нурмагомедова
Московский регион затопило (видео)
В Англии умер старейший в мире кот
Надежда Бабкина рассказала, что видела в коме
Производитель мороженого «Радуга» отверг пропаганду ЛГБТ
Gnezdo.ru
Как жены арабов ходят дома при муже. Фото
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Волевая Александра: полюбуйтесь, что с ней стало
Скандал вокруг отношений Кончаловского и Высоцкой
Hi-Tech
Ученые годами спорили о том, чего не существует (подробности) На самом деле это не отдельное соединение, а разновидность пентаборида вольфрама
Горячие темы на Авто
Ну и хте поправки к Курилкестуции ? 255
Курилка или Путинка ? 150
Говорят, что среда это маленькая пятница , да еще в выходной 104
Сделают ли 1 июля национальным праздником? 79
Кино
Малахов, Толкалина с дочкой на первой после пандемии премьере Звезды посетили презентацию аудиоспектакля «Пигмалион»
Новости партнеров
Харламов променял жену на звезду «Уральских пельменей»
Во что саратовский депутат-коммунист превратил вверенный ему дом
Россиянам летом угрожает катастрофа: Володина озвучила прогноз
На что может претендовать в России человек, унизивший ветерана?
Популярные темы на «Детях»
Друг за другом: писательский эксперимент 528
Не хочу выходить замуж: брак устарел? 221
Сестра мужа 202
Как поступить с кредитом? 165
Леди
У Екатерины Варнавы роман с Александром Молочниковым (фото) Танцовщица и режиссер вместе участвовали в шоу «Танцы со звездами».
Новости партнеров
Работающие пенсионеры по указу президента получили по два больничных
Буйнова похоронят рядом с родственниками Заворотнюк
С 1 июля в РФ могут ввести новые меры поддержки граждан – президент России
Вся Россия обсуждает случившееся над Черным морем в день голосования
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь