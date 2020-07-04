В Калифорнии запретили петь в церквях из-за коронавируса

Жители штата при этом смогут посещать богослужения. В Калифорнии разрешили посещать церкви, мечети и синагоги в конце мая, однако власти посоветовали воздержаться от песнопений и групповых чтений. В помещении одновременно должно быть не больше ста человек. Прихожане должны соблюдать социальную дистанцию и носить маски.
Власти штата считают, что пении в церкви может повысить риск заражения даже при условии соблюдения социальной дистанции.
«Места отправления культа должны принимать разумные меры, чтобы напомнить прихожанам и посетителям, что им нужно носить маски, соблюдать социальное дистанцирование, а также мыть руки с мылом в течение не меньше 20 секунд, использовать дезинфицирующее средство для рук и не прикасаться к лицу», — говорится в приказе властей штата.
Всего в регионе инфекцию подтвердили у 246 тысяч человек, умерли от нее 6,2 тысячи человек. В связи с ростом числа инфицированных губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в конце июня вновь закрыл бары в
США остаются лидером по числу заражений в мире. В стране COVID-19 заболели 2,7 млн человек, умерли 128 тысяч, а выздоровели — 780 тысяч человек.