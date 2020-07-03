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22:03 (мск), источник: Известия

Производитель мороженого «Радуга» опроверг отношение продукции к ЛГБТ

Цвет мороженного «Радуга» не имеет отношения к ЛГБТ и не подразумевает скрытую пропаганду нетрадиционных ценностей. Такое заявление в пятницу, 3 июля, сделал Армен Бениаминов — вице-президент группы компаний «Чистая линия», производящей это мороженное.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в этот же день Глава Союза женщин России Екатерина Лахова в ходе встречи президента России Владимира Путина с членами рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию страны пожаловалась российскому лидеру на косвенное влияния цвета мороженого «Радуга» на детей. По ее мнению, продукция схожа с флагом ЛГБТ-сообществ и пропагандирует нетрадиционные ценности.

Президент в свою очередь, ответил, что в России контроль за взволновавшей Лахову пропагандой нужно выстроить неагрессивно.

Наша компания выступает за традиционные семейные отношения и категорически не согласна с мнением госпожи Лаховой. Мы считаем, что радуга — это солнце после дождя, а не флаг ЛГБТ-сообщества.
Армен Бениаминов
вице-президент группы компаний «Чистая линия»

Компания, по словам топ-менеджера, будет продолжать производить указанное мороженое, в котором, как он отметил, четыре цвета.

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Однако если будет создан соответствующий судебный акт, мороженое «Радуга» уберут из линейки «Чистой линии». Бениаминов отметил, что производитель относится к этикетке мороженного, как к «символу радости».

Он также подчеркнул, что, как многодетный отец проголосовал за внесение поправок в Конституцию, которые содержали статью по защите традиционных ценностей и посоветовал Ляховой направить свои размышления в другое русло.

Ранее в этот же день Путин в ходе встречи с рабочей группой по подготовке изменений в Основной закон страны заявил, что в России не было и не будет ничего, что связано с ограничением прав по расовому признаку, по сексуальной ориентации, по национальности или по религиозным признакам.

Вместе с тем российский лидер напомнил, что в стране был принят закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних.

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