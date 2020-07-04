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01:17 (мск), источник: Lenta.Ru

В Израиле объявили вторую волну коронавируса

Израиль вступил во вторую волну эпидемии коронавируса SARS-CoV-2. Об этом в конце июня объявил министр здравоохранения страны Юлий Эдельштейн, сообщила газета The Times of Israel.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 00:33 MSK, 04.07
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Выздоровело5 816 375+111 839
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Источник: AFP 2020

Он рассказал, что его ведомство предложило властям ряд рекомендаций: в частности, предлагается ограничить число людей, которым позволено собираться на религиозные празднества и богослужения, а также и обычные массовые мероприятия.

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Владельцам залов, которые зарабатывают на их аренде, предусматривается компенсация от государства.

Кроме того, министр настаивает на удаленной работе предприятий и онлайн-экзаменах и занятиях в университетах.

«Конечно, это не самые приятные рекомендации, но они на этой стадии необходимы, чтобы не пришлось вводить всеобъемлющие карантинные меры», — указал Эдельштейн. По его словам, население страны не соблюдало рекомендации по безопасности после смягчения ограничительных мер: многие смеялись над карантином и не верили в угрозу коронавирусной инфекции.

По данным института Джонса Хопкинса, в Израиле выявлено более 28 тысяч случаев инфицирования коронавирусом нового типа. При этом вылечить удалось более 17,6 тысяч заболевших.

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