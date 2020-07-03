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22:56 (мск), источник: BBC News Русская служба

В Британии умер самый старый кот в мире. Раббл лишь немного не дожил до своего 32-летия

В Британии умер кот, которому был 31 год и который, вполне возможно, был самым старым котом в мире.

Всю свою необычайно долгую жизнь Раббл прожил со своей хозяйкой, Мишель Херитадж, в английском городе Эксетер, столице графства Девоншир.

Он был подарен хозяйке в мае 1988 года на ее 20-летие. По словам 52-летней Мишель, он смог прожить такую долгую и счастливую жизнь, потому что за неимением детей она все свою любовь и заботу посвятила ему.

Ему в мае исполнилось бы 32, что огромное достижение. Он был прекрасным компаньоном, с которым мне повезло прожить так долго.
Мишель Херитадж
(цитата по Daily Mail)

Вместе с Рабблом у Мишель жила еще кошка Мег, которая тоже отличалась чрезвычайным долголетием: она скончалась в 25 лет.

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«Если вы проявляете заботу о ком-то — неважно, о ком — то вы продлеваете им жизнь», — сказала Мишель.

По словам хоязяйки кота, ее никогда не интересовала официальная запись в Книге рекордов Гиннеса, поэтому она не хотела докучать своему питомцу всякими ненужными церемониями.

Как сообщает на своей странице в «Фейсбуке» ветеринарная клиника Сity Vets в Эксетере, у Раббла, который был обычным рыжим котом с примесью длинношерстного мейн-куна, было неплохое здоровье, но в последние годы стало пошаливать давление и ему приходилось принимать лекарства.

По случаю его 30-летия в 2018 году в ветлечебнице даже прошла небольшая вечеринка.

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Хозяйка кота рассказала, что перед прошлым Рождеством Раббл вдруг очень быстро одряхлел, практически перестал есть, а только пил воду, и она даже заметила мужу, что, вероятно, для Раббла это последнее Рождество.

Однажды в конце апреля или начале мая, когда Мишель ушла на работу, кот по обыкновению отправился на прогулку и больше не вернулся. Хозяева безуспешно искали его два месяца, прежде чем признать, что, по всей видимости, его больше нет в живых.

В пятницу о его кончине написали многие британские таблоиды, а также о его смерти известила посвященная Рабблу страница в англоязычной «Википедии».

Мишель полагает, что он ушел умирать, как это часто делают кошки, но не исключает, что он мог погибнуть под колесами машины.

Специалисты говорят, что Раббл, проживший в человеческом измерении 150 лет, побил прежний рекорд долгожительства среди кошек, установленный сиамским котом из Техаса Скутером.

Скутер был занесен в Книгу рекордов Гиннеса 8 апреля 2016 года как кот, проживший 30 лет, что равнозначно 136 человеческим годам.

Считается, что дольше всех на свете из домашних кошек прожила Крим Пафф из Техаса — 38 лет, которой не стало в августе 2005 года.

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