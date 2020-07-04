02:11 (мск), источник: RTVi
В Австралии переименовали горы, названные в честь короля Бельгии Леопольда II
Власти Австралии приняли решение переименовать горы, названные в честь бельгийского короля Леопольда II. Теперь гряда будет называться
«Я рад тому, что мы
Горы в честь короля Леопольда назвал путешественник Александр Форрест в 1879 году. Леопольд II не имел никаких связей с Австралией.
Путешественник решил назвать горы таким образом
Новое название — это комбинация из слов Wunaamin и Miliwundi. Так эти горы называли австралийские аборигены нгаринйин и бунуба.
Леопольд II был королем Бельгии с 1865 по 1909 год, при нем в стране произошел промышленный бум. Монарх печально известен тем, что при его правлении Бельгия обрела обширные колонии в районе бассейна реки Конго. Местное население подвергалось жестокой эксплуатации, доходящей до геноцида.
Во время акций протеста памятник Леопольду II в Антверпене несколько раз становился жертвой демонстрантов: его поджигали и обливали краской. В итоге 9 июня местные власти постановили его демонтировать.
В конце июня бельгийский король Филипп направил письмо президенту Демократической Республики Конго. В послании он выразил «глубокое сожаление» в связи с теми «страданиями и унижениями», которые Бельгия принесла во время колонизации региона. При этом он не стал формально извиняться за действия бельгийцев в Конго.