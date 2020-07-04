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02:11 (мск), источник: RTVi

В Австралии переименовали горы, названные в честь короля Бельгии Леопольда II

Власти Австралии приняли решение переименовать горы, названные в честь бельгийского короля Леопольда II. Теперь гряда будет называться Wunaamin-Miliwundi. Об этом 3 июля сообщил министр по делам аборигенов штата Западная Австралия Бен Уайатт в твиттере.

Источник: AP 2020

«Я рад тому, что мы наконец-то нашли способ убрать имя человека, которого история признает тираном, того, кто уничтожил множество африканцев и никак не был связан с Западной Австралией», — сказал министр. По его словам, переименовать хребет хотели представители местного населения.

Горы в честь короля Леопольда назвал путешественник Александр Форрест в 1879 году. Леопольд II не имел никаких связей с Австралией.

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Путешественник решил назвать горы таким образом из-за «интереса монарха к путешествиям» по неисследованным местам.

Новое название — это комбинация из слов Wunaamin и Miliwundi. Так эти горы называли австралийские аборигены нгаринйин и бунуба.

Леопольд II был королем Бельгии с 1865 по 1909 год, при нем в стране произошел промышленный бум. Монарх печально известен тем, что при его правлении Бельгия обрела обширные колонии в районе бассейна реки Конго. Местное население подвергалось жестокой эксплуатации, доходящей до геноцида.

Во время акций протеста памятник Леопольду II в Антверпене несколько раз становился жертвой демонстрантов: его поджигали и обливали краской. В итоге 9 июня местные власти постановили его демонтировать.

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В конце июня бельгийский король Филипп направил письмо президенту Демократической Республики Конго. В послании он выразил «глубокое сожаление» в связи с теми «страданиями и унижениями», которые Бельгия принесла во время колонизации региона. При этом он не стал формально извиняться за действия бельгийцев в Конго.

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