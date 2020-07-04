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00:31 (мск), источник: ТАСС

В Москве за сутки умерли 25 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/ — Общее число умерших в городе достигло 3 929.

Коронавирус COVID-19
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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 00:33 MSK, 04.07
Инфицировано667 883+6 718
20.06
7889
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Скончалось9 859+176
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Источник: Агентство «Москва»

Еще 25 пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за сутки. Об этом сообщили в субботу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«В Москве скончались 25 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — сообщили в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 3 929 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

В Москве ситуация по коронавирусу, которая была самой сложной в России, улучшилась. Всего в городе выявлено 223 530 случаев заражения, из них 659 за последние сутки. Выздоровели 154 839 человек. Число выздоровевших за сутки вновь превысило количество заразившихся и составило 1 591 человек.

Коронавирус в Москве

Максимальное число выписавшихся в Москве после коронавируса за сутки на данный момент пришлось на 26 мая — 8 033. В столице ведется кампания по массовому добровольному тестированию граждан на антитела к коронавирусной инфекции.

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