ВОЗ назвала ремдесивир обнадеживающим препаратом для лечения коронавируса

По ее словам, пациенты с коронавирусом, которые принимали лекарство, поправлялись быстрее тех, кто не использовал его (11 дней против 15-ти). Ранее стало известно, что США выкупили это лекарство на несколько месяцев вперед.
Ремдесивир был разработан при борьбе с лихорадкой Эбола, но его эффективность против заболевания не была доказана. Однако его применяют для лечения SARS и MERS. Стоимость шести доз, которые прописывают для лечения COVID-19, составляет $3,2 тыс.
«На данный момент, кроме ремдесивира, который показал себя в снижении случаев госпитализации, но не смертности, нету других обнадеживающих противовирусных лекарств», — сказала Сваминатан на брифинге Ассоциации иностранных корреспондентов при женевском отделении ООН.
США выкупили у калифорнийской фармкомпании Gilead Sciences запасы ремдесивира на три месяца вперед. Научный сотрудник Ливерпульского университета Эндрю Хилл заявил The Guardian, что для Европы лекарства не осталось.