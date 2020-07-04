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03:25 (мск), источник: Коммерсантъ

ВОЗ назвала ремдесивир обнадеживающим препаратом для лечения коронавируса

Единственный обнадеживающий противовирусный препарат против COVID-19 — это ремдесивир, считает главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.

Коронавирус COVID-19
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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 02:35 MSK, 04.07
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Источник: AFP 2020

По ее словам, пациенты с коронавирусом, которые принимали лекарство, поправлялись быстрее тех, кто не использовал его (11 дней против 15-ти). Ранее стало известно, что США выкупили это лекарство на несколько месяцев вперед.

Ремдесивир был разработан при борьбе с лихорадкой Эбола, но его эффективность против заболевания не была доказана. Однако его применяют для лечения SARS и MERS. Стоимость шести доз, которые прописывают для лечения COVID-19, составляет $3,2 тыс.

«На данный момент, кроме ремдесивира, который показал себя в снижении случаев госпитализации, но не смертности, нету других обнадеживающих противовирусных лекарств», — сказала Сваминатан на брифинге Ассоциации иностранных корреспондентов при женевском отделении ООН.

США выкупили у калифорнийской фармкомпании Gilead Sciences запасы ремдесивира на три месяца вперед. Научный сотрудник Ливерпульского университета Эндрю Хилл заявил The Guardian, что для Европы лекарства не осталось.

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