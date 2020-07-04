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03:49 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: Геннадий Хазанов попал в больницу

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Народного артиста России Геннадия Хазанова госпитализировали, об этом сообщает «Пятый канал».

Источник: РИА Новости

На данный момент артист находится в кардиологическом отделении больницы. По информации телеканала, медики диагностировали у Хазанова нестабильную стенокардию.

В пятницу ряд СМИ сообщили со ссылкой на помощницу артиста, что Хазанову стало плохо. Сам артист позднее заявил РИА Новости, что чувствует себя хорошо.

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