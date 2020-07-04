03:49 (мск), источник: РИА Новости
СМИ: Геннадий Хазанов попал в больницу
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Народного артиста России Геннадия Хазанова госпитализировали, об этом сообщает «Пятый канал».
На данный момент артист находится в кардиологическом отделении больницы. По информации телеканала, медики диагностировали у Хазанова нестабильную стенокардию.
В пятницу ряд СМИ сообщили со ссылкой на помощницу артиста, что Хазанову стало плохо. Сам артист позднее заявил РИА Новости, что чувствует себя хорошо.