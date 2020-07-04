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06:54 (мск), источник: Известия

В США обновился антирекорд по заболеваемости коронавирусом за сутки

Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в США за сутки установило новый антирекорд по стране с начала пандемии и составило 57 497 человек. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 06:33 MSK, 04.07
Инфицировано667 883+6 718
20.06
7889
21.06
7728
22.06
7600
23.06
7425
24.06
7176
25.06
7113
26.06
6800
27.06
6852
28.06
6791
29.06
6719
30.06
6693
1.07
6556
2.07
6760
3.07
6718
20.063.07
Скончалось9 859+176
20.06
161
21.06
109
22.06
95
23.06
153
24.06
154
25.06
92
26.06
176
27.06
188
28.06
104
29.06
93
30.06
154
1.07
216
2.07
147
3.07
176
20.063.07
Выздоровело437 893+8 915
20.06
10186
21.06
5119
22.06
4705
23.06
12013
24.06
12393
25.06
6342
26.06
8988
27.06
9200
28.06
5735
29.06
4343
30.06
9220
1.07
10281
2.07
6047
3.07
8915
20.063.07
Инфицировано11 049 505+206 890
20.06
173921
21.06
126963
22.06
161111
23.06
145231
24.06
165103
25.06
166762
26.06
179038
27.06
195673
28.06
178960
29.06
160778
30.06
147883
1.07
184155
2.07
217206
3.07
177053
20.063.07
Скончалось524 677+3 892
20.06
6026
21.06
4364
22.06
3865
23.06
4218
24.06
5104
25.06
5116
26.06
6633
27.06
5040
28.06
4428
29.06
3024
30.06
3470
1.07
6028
2.07
4888
3.07
5111
20.063.07
Выздоровело5 849 347+124 496
20.06
89272
21.06
113682
22.06
67977
23.06
100530
24.06
104681
25.06
109127
26.06
95047
27.06
109246
28.06
103097
29.06
85291
30.06
88472
1.07
130424
2.07
123067
3.07
278011
20.063.07
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Источник: Reuters

Предыдущий антирекорд был установлен в США 2 июля. Тогда количество выявленных случаев заражения составило 55 220 человек. За последние девять дней в стране семь раз регистрировались пиковые показатели заболеваемости.

Кроме того, рекордных показателей рост числа зараженных достигал за последнюю неделю сразу в 16 штатах США. 3 июля наибольшее число случаев по стране зарегистрировано во Флориде, где было выявлено 9 488 заболевших.

В связи с ростом числа новых случаев коронавируса в большинстве штатов было частично отменено или скорректировано празднование 4 июля — Дня независимости США.
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В Калифорнии власти приняли решение закрыть пляжи, в Техасе губернатор обязал жителей носить маску в общественных местах, такое же требование прозвучало и от властей штата Теннесси. В штатах Чикаго и Пенсильвания объявили о новых мерах по карантину для прибывающих из других регионов.

Ранее 3 июля Университет Джонса Хопкинса сообщил, что число случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 11 млн человек.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным портала стопкоронавирус.рф за 3 июля, за время эпидемии в России выявлено 667 883 случая коронавируса, 437 893 человека выздоровели, 9859 умерли.

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