В США обновился антирекорд по заболеваемости коронавирусом за сутки

Предыдущий антирекорд был установлен в США 2 июля. Тогда количество выявленных случаев заражения составило 55 220 человек. За последние девять дней в стране семь раз регистрировались пиковые показатели заболеваемости.
Кроме того, рекордных показателей рост числа зараженных достигал за последнюю неделю сразу в 16 штатах США. 3 июля наибольшее число случаев по стране зарегистрировано во Флориде, где было выявлено 9 488 заболевших.
В связи с ростом числа новых случаев коронавируса в большинстве штатов было частично отменено или скорректировано празднование 4 июля — Дня независимости США.
В Калифорнии власти приняли решение закрыть пляжи, в Техасе губернатор обязал жителей носить маску в общественных местах, такое же требование прозвучало и от властей штата Теннесси. В штатах Чикаго и Пенсильвания объявили о новых мерах по карантину для прибывающих из других регионов.
Ранее 3 июля Университет Джонса Хопкинса сообщил, что число случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 11 млн человек.
Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.
По данным портала стопкоронавирус.рф за 3 июля, за время эпидемии в России выявлено 667 883 случая коронавируса, 437 893 человека выздоровели, 9859 умерли.