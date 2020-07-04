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09:50 (мск), источник: РИА Новости

Вирусолог прокомментировал рекомендации ВОЗ по лекарству от COVID-19

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектор», профессор вирусологии Александр Чепурнов предупредил об опасности препарата «Ремдесивир», который в ВОЗ считают самым перспективным противовирусным препаратом в лечении COVID-19.

Коронавирус COVID-19
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Инфицировано667 883+6 718
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7889
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Скончалось9 859+176
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Выздоровело437 893+8 915
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10186
21.06
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Инфицировано11 080 529+207 343
20.06
173921
21.06
126963
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23.06
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27.06
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28.06
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177053
20.063.07
Скончалось525 209+3 872
20.06
6026
21.06
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22.06
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Выздоровело5 875 999+120 315
20.06
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21.06
113682
22.06
67977
23.06
100530
24.06
104681
25.06
109127
26.06
95047
27.06
109246
28.06
103097
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85291
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Источник: РИА Новости

Вирусолог предупредил об опасности препарата РемдесивирПо его словам, применение таких препаратов опасно для здоровья из-за побочных эффектов.

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«Сложность противовирусной борьбы в том, что вирус забирается внутрь клетки, поэтому почти все препараты, которые эффективны, оказываются токсичными для клеток, а значит и для организма», — рассказал Чепурнов в интервью порталу «Ura.ru».

Профессор подчеркнул, что создателям таких медикаментов важно найти баланс, при котором лекарство будет приемлемым для клетки, но не для вируса.

Ранее главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, что «Ремдесивир» показал на тестах самые надежные результаты. Как пояснили в организации, применение лекарства привело к снижению случаев госпитализации, но не смертности.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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