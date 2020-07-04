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11:28 (мск), источник: Life.ru

5 вещей, которые раздражают стюардесс после возобновления полётов

Дело не только в масках, перчатках и социальной дистанции.

Коронавирус COVID-19
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Источник: Reuters

Мир постепенно возвращается к нормальной жизни: во многих странах отменяются ограничения, введённые в связи с пандемией коронавируса. Возобновились и авиаперевозки, хотя сейчас от пассажиров требуют соблюдения более строгих правил. Впрочем, не все их придерживаются. Стюардессы рассказали изданию Insider, что путешественники делают не так.

1. Маски

Некоторые пассажиры снимают маски во время полёта или вообще отказываются их использовать. Многие путешественники летали в масках ещё до того, как это стало обязательным, но носили их неправильно. Специалисты напоминают, что прикрывать маской только рот бессмысленно. Кроме того, нельзя трогать её руками. Бортпроводники рекомендуют брать с собой несколько масок, чтобы при необходимости менять их во время полёта.

2. Мытьё рук

Стюардесс удивляет, что некоторые пассажиры не соблюдают правила элементарной гигиены, например не моют руки после посещения туалета. Кроме того, они редко носят перчатки и касаются руками различных поверхностей: спинок кресел, багажных полок, не используя антисептик.

3. Мусор

Больше всего бортпроводниц раздражает, когда пассажиры просят забрать их мусор: салфетки, остатки еды и тому подобное. Раньше это вызывало у них внутренний протест, а в условиях распространения коронавируса — ещё и страх заразиться опасной болезнью. Каждый раз, когда они выбрасывают отходы, они вынуждены менять перчатки и дезинфицировать руки, подвергая себя дополнительному риску.

4. Социальная дистанция

По словам стюардесс, путешественники, опаздывающие на рейс, находятся в состоянии стресса, поэтому забывают о соблюдении социальной дистанции. Чтобы этого избежать, они советуют приезжать в аэропорт раньше, чем обычно.

5. Отсутствие острой необходимости

Многие пассажиры купили авиабилеты, как только появилась такая возможность. Стюардессы считают, что у большинства из них не было острой необходимости это делать. По их мнению, в условиях, когда риск заразиться коронавирусом ещё достаточно высок, лучше не испытывать судьбу и отложить путешествие до лучших времён.

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