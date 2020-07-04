Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Голодные и наглые медведи терроризируют жителей России В нескольких регионах России — настоящее нашествие медведей
Фоторепортажи
16Салют в Москве в ознаменование 75-летия Победы
16Конкурс памяти Стенина объявил лауреатов 2020 года
13:48 (мск), источник: Интерфакс

Отели Черноморского побережья России повысили цены из-за закрытых границ

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU — Забронировать гостиницу в хороших отелях Кубани и Крыма на июль и август уже почти невозможно.

Источник: Reuters

Качественные отели Кубани и Крыма поднимают цены на размещение в связи с ажиотажным спросом — многие гостиницы в июле уже полностью загружены из-за невозможности выехать на отдых за рубеж, заявили «Интерфаксу» опрошенные эксперты.

Как рассказали в пресс-службе туроператора «Интурист», из-за увеличения числа туристов на юге России в большинстве качественных гостиниц уже сложно забронировать номера, требуется повторное подтверждение.

В Крыму пока во многих отелях требуется повторное подтверждение ранее забронированных номеров, поскольку они немного позже открыли сезон. В популярных объектах размещения Краснодарского края с хорошим соотношением цена-качество количество гарантированных номеров тает на глазах.

Подтверждают эту информацию и в компании TEZ Tour. «Многие популярные объекты уже встают на “стоп”, и туристам приходится передвигать даты своего путешествия», — добавили в пресс-службе туроператора.

Туристы не могут получить забронированные номера

Читайте также
Борьба за место под солнцем: на что теперь похож отдых в Турции

Как сказали в объединенной сети ТБГ и «Горячие туры», туристы не могут получить даже давно забронированные номера. «Самые популярные отели на июль уже в “стопе”. То есть, сейчас через туроператоров подтверждения дожидаешься от трех дней до недели и даже больше. Люди, которые давно забронировали номера, получают отказы, мы взамен предлагаем другие объекты размещения, чтобы все-таки дать им возможность отдохнуть», — сказала директор департамента развития сети Юлия Высоцкая.

Корреспондент «Интерфакса» попытался самостоятельно забронировать номер в Крыму или Сочи на ближайшие даты в онлайне. Оказалось, что в отелях 4−5* с полным пансионом или работающих по системе «все включено», а также расположенных близко к морю, мест уже практически нет. Как говорят эксперты, таких отелей на Черноморском побережье не так и много, поэтому естественно, что номера в них заканчиваются в первую очередь.

Так, в Marins Park Hotel Sochi 4* оставшиеся номера можно забронировать только по запросу, с повторным подтверждением. Большинство номеров всех категорий раскуплены до середины августа. В отеле Bridge resort 4* в Имеретинской бухте на момент написания текста еще можно было приобрести стандартные номера с заездами на 7, 11—14 июля и 19—22 июля. Другие номера раскуплены или предоставляются по запросу. В гостинице Swissotel Resort Sochi Kamelia 5* не осталось ни одного свободного места до середины августа.

Похожая ситуация и в качественных отелях Крыма.
Читайте также
Впервые в Крым: как COVID деформировал турпоток на полуостров

В Евпатории в парк-отеле «Романова» 3*, который работает по системе «все включено», забронированы почти все номера до 23 августа. В «Ялте Интурист» остались номера категории «Стандарт» с заездами 8 июля и далее с 26 июля.

Закрытые границы взвинтили спрос

Как считает генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян, на повышение цен в отелях высокой категории Краснодарского края и Крыма повлияли туристы, которые поехали на юг России вместо заграницы.

«В предыдущие годы они ездили на Кипр, в Турцию, Грецию, Испанию. Эти туристы привыкли к комфорту за рубежом, они не поедут в частный сектор или бюджетные отели. Они готовы платить за большую собственную территорию с аквапарком, анимацией, ресторанами и ожидают от нашего побережья комфорта, но таким критериям соответствует лишь 20−30 отелей категории 4−5*», — сказал он.

Кроме того, по словам эксперта, турпоток в Крым и Краснодарский край вырос за счет туристов с Дальнего Востока и Восточной Сибири, которые почти никогда не отдыхали на Черном море, им ближе и дешевле обходились поездки в Китай, Южную Корею и Таиланд.
Читайте также
В России стартовал полноценный курортный сезон

Как отмечает Мкртчян, из-за того, что у россиян с севера страны отпуск длится дольше, они бронируют размещение минимум на 10 дней, а зачастую и на две недели.

Он также напомнил, что отельерам надо отбивать траты, связанные с рекомендациями Роспотребнадзора. «Требования Роспотребнадзора довольно затратные, несмотря на их смягчение. Поэтому гостиницы ищут способы отбить эти деньги и, конечно, это все перекладывается на туристов, и стоимость размещения растет», — добавил Мкртчян.

Рост цен достигает 50−100%

По словам Мкртчяна, отели Кубани повышают цены на 50%, а в Крыму — до 100%.

Например, размещение в гостинице 4−5* Краснодарского края стоило 10 тысяч рублей в сутки, а стало 15 тысяч рублей. То есть плюс 50%. В Крыму цены выросли больше, на 100%, за счет того, что на Кубани больше пятизвездочных гостиниц и конкуренция не позволяет заламывать ценник.
Читайте также
Сочи бьет рекорды по популярности у туристов

В объединенной сети ТБГ и «Горячие туры» «Интерфаксу» сообщили о росте цен на размещение на курортах Большого Сочи в популярных отелях 4−5* на 50−100%, в менее востребованных гостиницах — до 30%. «Увы, но Сочи не резиновый, и даже большие пятизвездочные отели — не ровня Турции и Тунису, где объекты — это огромные комплексы с тысячами номеров. Поэтому, к сожалению, и в Сочи, и в Крыму в популярных отелях не хватает мест. А если учитывать, что спрос очень большой, то цены растут как на июль, так и на август. Отелям тоже нужно компенсировать свои простои», — пояснила Высоцкая.

Подтвердили повышение цен на размещение в люксовых и качественных гостиницах Кубани и Крыма и в «Интуристе». «Да, действительно дорогие объекты размещения в связи с чрезвычайно высоким спросом поднимают цены. Цены на различные периоды могут меняться в зависимости от текущих продаж и загрузки конкретного отеля», — сказали в компании, добавив, что рост цен идет постепенно, прибавляя день ото дня 3−5%.

Российские «пятерки» дороже турецких

По мнению Мкртчяна, отельеры продолжат повышать цены на размещение как в Краснодарском крае, так и в Крыму, пока будет такой активный спрос. «В целом мы наблюдаем скачкообразный рост цен на гостиницы юга России. Я думаю, что это не последнее повышение. Еще не все хорошие гостиницы подняли цены в два раза», — сказал он.

Высоцкая отмечает, что на старте продаж цены в отелях и других объектах размещения Кубани и Крыма были минимальные, поскольку было важно переориентировать людей на Россию. Сейчас во многих объектах они уже превышают стоимость отдыха в турецких пятизвездочных отелях all inclusive, включающую перелет и трансфер.

Сейчас цены такие, что турпакет в Турцию с размещением в отеле 5* по системе «все включено» на семью за 189 тысяч в высокий сезон уже не кажется дорогим. На юге России туристы могут забронировать на эти деньги только размещение в качественном отеле на завтраках. А перелет — это дополнительные расходы.

В 2019 году в Краснодарском крае отдохнули 17 млн туристов, в Крыму — 7 млн туристов. В Турцию в том же году отправились 7 млн, в Таиланд — почти 1,5 млн, в Испанию — более 1,2 млн, в Италию — около миллиона. В ОАЭ и Германии отдохнули по 750 тыс. российских туристов, в Греции и на Кипре — более чем по 600 тыс. Всего в 2019 году россияне совершили 18 млн поездок за рубеж с целью туризма.

 Саудовская Аравия пригрозила ценовой войной на нефтерынке из-за неисполненных обязательств
Mail.ru Group подала заявку на листинг на Мосбирже
В России число умерших от COVID-19 превысило 10 тысяч
Япония закроет 110 из 140 угольных электростанций в России
Месси нашли новую команду
СМИ: Геннадий Хазанов попал в больницу
Россия нарастит госдолг в этом году в два раза
Налоговый вычет при покупке недвижимости предложили увеличить
В Саудовской Аравии построят аэропорт-"мираж" (фото)
Здоровье
Правда и мифы о молоке: чему верить «Лактоза вызывает прыщи и экзему», «коровам постоянно дают антибиотики», «молоко приводит к диабету» — что из этого правда, а что — нет?
Hi-Tech
Ученые годами спорили о том, чего не существует (подробности) На самом деле это не отдельное соединение, а разновидность пентаборида вольфрама
Горячие темы на Авто
Ну и хте поправки к Курилкестуции ? 255
Курилка или Путинка ? 174
Говорят, что среда это маленькая пятница , да еще в выходной 104
Сделают ли 1 июля национальным праздником? 79
Кино
Михалкова рассказала о съемках в сериале с Курковой и Исаковой Актрисы вместе снимаются в комедии Анны Меликян
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Друг за другом: писательский эксперимент 550
Как с ребенком на верхней полке в поезде ехать? 491
Конкурс рассказов. Открываем багажное отделение 467
Женщина сына с ребенком 447
Леди
У Екатерины Варнавы роман с Александром Молочниковым (фото) Танцовщица и режиссер вместе участвовали в шоу «Танцы со звездами».
Дом
С 1 июля россияне будут устанавливать новые счетчики: главное
10 фактов о пятиэтажках, которые вы могли не знать
В Петербурге продают дом 1893 года за полмиллиарда рублей: фото
Как ремонтируют «Смоленскую»: фото изнутри
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь