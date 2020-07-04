13:48 (мск), источник: Интерфакс
Отели Черноморского побережья России повысили цены из-за закрытых границ
Москва. 4 июля. INTERFAX.RU — Забронировать гостиницу в хороших отелях Кубани и Крыма на июль и август уже почти невозможно.
Качественные отели Кубани и Крыма поднимают цены на размещение в связи с ажиотажным спросом — многие гостиницы в июле уже полностью загружены
Как рассказали в
В Крыму пока во многих отелях требуется повторное подтверждение ранее забронированных номеров, поскольку они немного позже открыли сезон. В популярных объектах размещения Краснодарского края с хорошим соотношением
цена-качествоколичество гарантированных номеров тает на глазах.
Подтверждают эту информацию и в компании TEZ Tour. «Многие популярные объекты уже встают на “стоп”, и туристам приходится передвигать даты своего путешествия», — добавили в
Как сказали в объединенной сети ТБГ и «Горячие туры», туристы не могут получить даже давно забронированные номера. «Самые популярные отели на июль уже в “стопе”. То есть, сейчас через туроператоров подтверждения дожидаешься от трех дней до недели и даже больше. Люди, которые давно забронировали номера, получают отказы, мы взамен предлагаем другие объекты размещения, чтобы
Корреспондент «Интерфакса» попытался самостоятельно забронировать номер в Крыму или Сочи на ближайшие даты в онлайне. Оказалось, что в отелях 4−5* с полным пансионом или работающих по системе «все включено», а также расположенных близко к морю, мест уже практически нет. Как говорят эксперты, таких отелей на Черноморском побережье не так и много, поэтому естественно, что номера в них заканчиваются в первую очередь.
Так, в Marins Park Hotel Sochi 4* оставшиеся номера можно забронировать только по запросу, с повторным подтверждением. Большинство номеров всех категорий раскуплены до середины августа. В отеле Bridge resort 4* в Имеретинской бухте на момент написания текста еще можно было приобрести стандартные номера с заездами на 7,
В Евпатории в
Как считает генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян, на повышение цен в отелях высокой категории Краснодарского края и Крыма повлияли туристы, которые поехали на юг России вместо заграницы.
«В предыдущие годы они ездили на Кипр, в Турцию, Грецию, Испанию. Эти туристы привыкли к комфорту за рубежом, они не поедут в частный сектор или бюджетные отели. Они готовы платить за большую собственную территорию с аквапарком, анимацией, ресторанами и ожидают от нашего побережья комфорта, но таким критериям соответствует лишь 20−30 отелей категории 4−5*», — сказал он.
Как отмечает Мкртчян,
Он также напомнил, что отельерам надо отбивать траты, связанные с рекомендациями Роспотребнадзора. «Требования Роспотребнадзора довольно затратные, несмотря на их смягчение. Поэтому гостиницы ищут способы отбить эти деньги и, конечно, это все перекладывается на туристов, и стоимость размещения растет», — добавил Мкртчян.
По словам Мкртчяна, отели Кубани повышают цены на 50%, а в Крыму — до 100%.
Например, размещение в гостинице 4−5* Краснодарского края стоило 10 тысяч рублей в сутки, а стало 15 тысяч рублей. То есть плюс 50%. В Крыму цены выросли больше, на 100%, за счет того, что на Кубани больше пятизвездочных гостиниц и конкуренция не позволяет заламывать ценник.
В объединенной сети ТБГ и «Горячие туры» «Интерфаксу» сообщили о росте цен на размещение на курортах Большого Сочи в популярных отелях 4−5* на 50−100%, в менее востребованных гостиницах — до 30%. «Увы, но Сочи не резиновый, и даже большие пятизвездочные отели — не ровня Турции и Тунису, где объекты — это огромные комплексы с тысячами номеров. Поэтому, к сожалению, и в Сочи, и в Крыму в популярных отелях не хватает мест. А если учитывать, что спрос очень большой, то цены растут как на июль, так и на август. Отелям тоже нужно компенсировать свои простои», — пояснила Высоцкая.
Подтвердили повышение цен на размещение в люксовых и качественных гостиницах Кубани и Крыма и в «Интуристе». «Да, действительно дорогие объекты размещения в связи с чрезвычайно высоким спросом поднимают цены. Цены на различные периоды могут меняться в зависимости от текущих продаж и загрузки конкретного отеля», — сказали в компании, добавив, что рост цен идет постепенно, прибавляя день ото дня 3−5%.
По мнению Мкртчяна, отельеры продолжат повышать цены на размещение как в Краснодарском крае, так и в Крыму, пока будет такой активный спрос. «В целом мы наблюдаем скачкообразный рост цен на гостиницы юга России. Я думаю, что это не последнее повышение. Еще не все хорошие гостиницы подняли цены в два раза», — сказал он.
Высоцкая отмечает, что на старте продаж цены в отелях и других объектах размещения Кубани и Крыма были минимальные, поскольку было важно переориентировать людей на Россию. Сейчас во многих объектах они уже превышают стоимость отдыха в турецких пятизвездочных отелях all inclusive, включающую перелет и трансфер.
Сейчас цены такие, что турпакет в Турцию с размещением в отеле 5* по системе «все включено» на семью за 189 тысяч в высокий сезон уже не кажется дорогим. На юге России туристы могут забронировать на эти деньги только размещение в качественном отеле на завтраках. А перелет — это дополнительные расходы.
В 2019 году в Краснодарском крае отдохнули 17 млн туристов, в Крыму — 7 млн туристов. В Турцию в том же году отправились 7 млн, в Таиланд — почти 1,5 млн, в Испанию — более 1,2 млн, в Италию — около миллиона. В ОАЭ и Германии отдохнули по 750 тыс. российских туристов, в Греции и на Кипре — более чем по 600 тыс. Всего в 2019 году россияне совершили 18 млн поездок за рубеж с целью туризма.