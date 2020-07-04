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12:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Саудовской Аравии построят аэропорт-мираж (фото)

Он будет обслуживать роскошный курорт в заповедной зоне.

В Саудовской Аравии обнародовали проект нового аэропорта, который согласно задумке дизайнеров будет напоминать мираж в пустыне, сообщает CNN.

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Аэропорт будет обслуживать новый роскошный курорт Amaala на Красном море, рассчитанный на туристов с очень высоким доходом. Amaala строят в природном заповеднике Мухаммада бин Салмана. Его планируют завершить к 2028 году, а сам терминал должен начать принимать рейсы уже в 2023 году.

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Дизайн терминала разработала британская фирма Foster+Partners. Аэропорт рассчитан на один миллион посетителей в год.

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Анна Лысенко

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