12:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Саудовской Аравии построят аэропорт-мираж (фото)
Он будет обслуживать роскошный курорт в заповедной зоне.
В Саудовской Аравии обнародовали проект нового аэропорта, который согласно задумке дизайнеров будет напоминать мираж в пустыне, сообщает CNN.
Аэропорт будет обслуживать новый роскошный курорт Amaala на Красном море, рассчитанный на туристов с очень высоким доходом. Amaala строят в природном заповеднике Мухаммада бин Салмана. Его планируют завершить к 2028 году, а сам терминал должен начать принимать рейсы уже в 2023 году.
Дизайн терминала разработала британская фирма Foster+Partners. Аэропорт рассчитан на один миллион посетителей в год.
Анна Лысенко