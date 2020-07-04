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16:38 (мск), источник: ТАСС

Скоростной лимит на платных трассах могут увеличить до 150 км/ч

ЛОСЕВО /Воронежская область/, 4 июля. /ТАСС/. В «Автодоре» пояснили, что сейчас на некоторых трассах он составляет 130 км/ч.

Источник: Reuters

Допустимая скорость на трассах М-11 «Нева», М-4 «Дон» и Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД), может быть увеличена до 150 км/ч, сообщил журналистам глава «Автодора» Вячеслав Петушенко на открытии дороги в обход Лосево и Павловска.

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«М-11 Москва — Санкт-Петербург и М-4″, — сказал он, отвечая на вопрос, на каких платных трассах “Автодора” кроме ЦКАДа скоростной лимит может быть увеличен до 150 км/ч. — Такая великая страна, как наша, имеет право иметь дороги, где скорость 150 км/ч».

В частности, на М-11 сейчас допустимый скоростной лимит 130 км/ч. Мы вышли с предложением, чтобы там выставлять 150 км/ч, — добавил Петушенко.

Ранее о возможном увеличении скоростного лимита до 150 км/ч на ЦКАДе заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Он также уточнял, что решение об этом примут в течение года.

О ЦКАД

Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Трасса протяженностью 339 км пройдет приблизительно в 50 км от МКАД параллельно А-107 Московскому малому кольцу («Малая бетонка»). Первый, третий и пятый участки ЦКАД должны быть построены в октябре 2020 года, четвертый — в октябре 2021 года. Второй участок ЦКАД пройдет от М-1 «Беларусь» до М-11 «Москва — Санкт-Петербург». Его длина составит 121,6 км. Строительство начнется после 2022 года.

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