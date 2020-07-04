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15:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Богач» из соцсетей оказался киберпреступником (фото)

За его страницей следит 2,4 млн подписчиков со всего мира.

Нигерийца по прозвищу Рэй Хашпаппи, который входит в число популярнейших блогеров в инстаграме, обвиняют в сговоре с целью отмывания денег, сообщает CNN со ссылкой на Министерство юстиции США.

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Блогер прославился снимками, в которых хвастался роскошью: Хашпаппи выставлял напоказ роскошные часы, дизайнерскую одежду, «личный» самолет, феррари и роллс-ройсы. За его страницей следит 2,4 млн подписчиков со всего мира. В биографии Хашпаппи указано, что он застройщик.

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На самом деле вся роскошь была для отвода глаз, говорят следователи. Мужчина, настоящее имя которого Рамон Олорунва Аббас, участвовал в отмывании сотен миллионов долларов с использованием схем киберпреступности.

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Аббаса арестовали в прошлом месяце в ОАЭ и ​​несколько дней назад передали Федеральному бюро расследований в США. Его дело уже начали рассматривать в суде.

Обвинители утверждают, что Аббас является одним из лидеров глобальной сети, которая перехватывала учетные записи и деловую корреспонденцию крупных бизнесменов, используя их для получения денежных переводов.

По данным полиции Дубая, кроме Аббаса арестованы еще 11 человек и конфискованы около 41 млн долларов США, 13 роскошных автомобилей, а также телефоны и компьютеры, содержащие контакты возможных жертв.

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Анна Лысенко

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