15:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Богач» из соцсетей оказался киберпреступником (фото)
За его страницей следит 2,4 млн подписчиков со всего мира.
Нигерийца по прозвищу Рэй Хашпаппи, который входит в число популярнейших блогеров в инстаграме, обвиняют в сговоре с целью отмывания денег, сообщает CNN со ссылкой на Министерство юстиции США.
Блогер прославился снимками, в которых хвастался роскошью: Хашпаппи выставлял напоказ роскошные часы, дизайнерскую одежду, «личный» самолет, феррари и
На самом деле вся роскошь была для отвода глаз, говорят следователи. Мужчина, настоящее имя которого Рамон Олорунва Аббас, участвовал в отмывании сотен миллионов долларов с использованием схем киберпреступности.
Аббаса арестовали в прошлом месяце в ОАЭ и несколько дней назад передали Федеральному бюро расследований в США. Его дело уже начали рассматривать в суде.
По данным полиции Дубая, кроме Аббаса арестованы еще 11 человек и конфискованы около 41 млн долларов США, 13 роскошных автомобилей, а также телефоны и компьютеры, содержащие контакты возможных жертв.
Анна Лысенко