17:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
Астрономы впервые обнаружили хтоническую планету
Она может оказаться газовым
На расстоянии около 730 световых лет от Земли вокруг звезды TOI-849 вращается планета TOI-849b, не похожая на большинство экзопланет, известных астрономам.
Загадочный мир был открыт с помощью космического телескопа TESS, говорится в исследовании, опубликованном в Nature.
TOI-849b немного меньше Нептуна, что может указывать на газообразную планету. Но одновременно у экзопланеты очень большая плотность, сопоставимая с плотностью Земли и Венеры, то есть она может оказаться скалистой.
Такие планеты в свое время предложили называть хтоническими. Это гипотетический класс экзопланет, которые образовались из газового гиганта в результате улетучивания газов из атмосферы. Такое улетучивание происходит у горячих юпитеров
Масса экзопланеты примерно в 39,1 раза больше массы Земли и в 2,3 раза больше массы Нептуна. Такая плотность говорит о том, что у планеты очень необычная история, утверждают исследователи. Вероятно, она сформировалась с огромной газовой атмосферой, которую затем потеряла. Согласно второй гипотезе, TOI-849b начала формироваться как газовый гигант, но ей не хватило материала, так что она оказалась своего рода «неудачницей».
Анна Лысенко