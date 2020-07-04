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17:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

Астрономы впервые обнаружили хтоническую планету

Она может оказаться газовым гигантом-неудачником.

Источник: University of Warwick/Mark Garlick

На расстоянии около 730 световых лет от Земли вокруг звезды TOI-849 вращается планета TOI-849b, не похожая на большинство экзопланет, известных астрономам.

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Загадочный мир был открыт с помощью космического телескопа TESS, говорится в исследовании, опубликованном в Nature.

TOI-849b немного меньше Нептуна, что может указывать на газообразную планету. Но одновременно у экзопланеты очень большая плотность, сопоставимая с плотностью Земли и Венеры, то есть она может оказаться скалистой.

Такие планеты в свое время предложили называть хтоническими. Это гипотетический класс экзопланет, которые образовались из газового гиганта в результате улетучивания газов из атмосферы. Такое улетучивание происходит у горячих юпитеров из-за сильной близости к звезде. В результате от газового гиганта остается только небольшое каменное или металлическое ядро, и планета переходит в класс планет земной группы. До сих пор существование таких экзопланет не было подтверждено.

TOI-849b действительно находится очень близко к своей звезде и делает полный оборот вокруг нее за 18 часов. Из-за такого небольшого расстояния температура на планете должна составлять около 1530 градусов по Цельсию.

Масса экзопланеты примерно в 39,1 раза больше массы Земли и в 2,3 раза больше массы Нептуна. Такая плотность говорит о том, что у планеты очень необычная история, утверждают исследователи. Вероятно, она сформировалась с огромной газовой атмосферой, которую затем потеряла. Согласно второй гипотезе, TOI-849b начала формироваться как газовый гигант, но ей не хватило материала, так что она оказалась своего рода «неудачницей».

Анна Лысенко

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