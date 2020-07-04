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20:40 (мск), источник: Lenta.Ru

В России назвали наиболее восприимчивые к коронавирусу национальности и расы

Представители некоторых национальностей и рас генетически более подвержены заражению коронавирусом. Их в интервью «Комсомольской правде» назвал вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:33 MSK, 04.07
Инфицировано674 515+6 632
21.06
7728
22.06
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Выздоровело446 879+8 986
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Инфицировано11 137 846+206 208
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22.06
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Скончалось526 222+3 604
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Выздоровело6 003 824+209 993
21.06
113682
22.06
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21.064.07
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Источник: Reuters

По его словам, в научной среде существует предположение, что есть связь между высокой восприимчивостью к новому вирусу и принадлежностью к определенной этнической группе.

Ученый отметил, что китайцы и другие азиаты менее чувствительны к SARS-CoV-2, чем темнокожие. Семитские народы и жители Ближнего Востока также меньше страдают от инфекции, на территории их стран регистрировался низкий уровень летальности.

Альтштейн добавил, что среди групп крови первая считается наименее чувствительной к коронавирусу. «Также достоверно известно, что люди второй группы крови примерно в 1,5 раза более чувствительны к коронавирусу, чем люди с другими группами крови», — сказал собеседник издания.

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