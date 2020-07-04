20:42 (мск), источник: BFM.ru
МИД потребовал от вернувшихся на родину россиян вернуть деньги
Требование относится к тем, кто не уведомил о своем возвращении.
МИД РФ просит несколько тысяч россиян, ранее застрявших за рубежом
Соответствующие сообщения отправлены в личные кабинеты граждан на портале госуслуг и на их электронную почту. Рассылка организована по просьбе МИД России, пояснили агентству в Минкомсвязи РФ, которое курирует портал госуслуг.
Правительство в начале апреля выделило 500 млн рублей МИД России для оказания помощи гражданам, которые не могут вернуться на родину