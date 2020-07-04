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20:42 (мск), источник: BFM.ru

МИД потребовал от вернувшихся на родину россиян вернуть деньги

Требование относится к тем, кто не уведомил о своем возвращении.

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Источник: Reuters

МИД РФ просит несколько тысяч россиян, ранее застрявших за рубежом из-за коронавируса и вернувшихся на родину без уведомления, возвратить излишне перечисленные им деньги, передает РИА Новости.

Соответствующие сообщения отправлены в личные кабинеты граждан на портале госуслуг и на их электронную почту. Рассылка организована по просьбе МИД России, пояснили агентству в Минкомсвязи РФ, которое курирует портал госуслуг.

Правительство в начале апреля выделило 500 млн рублей МИД России для оказания помощи гражданам, которые не могут вернуться на родину из-за рубежа.

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