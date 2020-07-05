«Нет сил, апатия, все плохо»: что такое синдром «постковидного лета»

Летняя депрессия — редчайшее психическое расстройство. Избыток «солнечного» витамина D, буйство красок и активностей оживляет даже самых хмурых. Однако лето 2020 года особенное. Мы долго сидели на самоизоляции. Сейчас ограничения в Москве сняты, но настроение вернулось не у всех.
— В июне опубликовали исследование ученых из Рагенсбурга и Геттингена (университетские города в Германии — прим.ред.). Зафиксирован скачок случаев тяжелой депрессии среди европейцев на фоне коронавируса. Логично применить результаты исследований к самому большому мегаполису Европы — Москве, — рассказала корреспонденту kp.ru психолог Наталья Очакова.
Условно нынешнюю депрессию можно назвать синдромом «постковидного лета». Термин ненаучный, нигде не зафиксирован. Аналогов ему в профильной литературе нет, ибо явление толком не исследовано. Главными провокаторами депрессии, кроме проблем личного характера, становятся:
Летняя депрессия вещь коварная. Ее могут провоцировать такие неочевидные факторы, как недовольство своей фигурой, недостаток общения в компании. В инстаграмах друзей вы видите, как они весело жарят шашлыки на даче и загорают, а вы дома
один-одна,вытираете со лба испарину от жары.
Психолог приводит опросник из методички по выявлению САР — сезонного аффективного расстройства. Так ученые называют летнюю или зимнюю депрессии. Вот симптомы летней грусти:
— Резкое снижение аппетита.
— Когда вас зовут на прогулку, вы предпочитаете остаться дома.
— Мучает бессонница.
— Плохое настроение сохраняется на протяжении нескольких дней и даже недель.
— Чувство эмоционального истощения.
— Часто недуг провоцирует обезвоживание. Недостаток солей в организме пагубно влияет на настроение. Мы забываем пить воду. Советую ежедневно покупать бутылку 1,5 л минеральной воды и выпивать в течение дня, — добавляет Наталья Очакова.
Психолог,
— Периодические спады настроения — это нормально. Человек не может всегда быть веселым.
Лето — пора отпусков и воплощение планов. Но пандемия нарушила их. Это может стать одной из причин летней депрессии.
Как это ни странно, провоцировать расстройство может счастье других. Например, человеку не повезло с личной жизнью, он идет в парк и видит там пары и семьи. Добивают финансовые сложности.
— Среди симптомов раздражительность, нервозность, нарушения сна, изменение пищевого поведения. Но это все не означает, что срочно нужно медикаментозное лечение. Только при соматических (телесных — прим. ред.) проявлениях, специалист может назначить препараты. На настроение могут оказывать влияние гормональные изменения и аллергия, — рассказывает Инна Кузнецова.
Но если дело лишь в настроении, то пить антидепрессанты не нужно.
При депрессии мы ждем помощи извне, но решить проблему можем только сами. Вот список советов, которые помогут побороть хоть обычную депрессию, хоть «постковидный» синдром:
— Выстроить режим сна.
— Здоровый образ жизни.
— Спорт по силам: не обязательно бегать и отжиматься, можно гулять или прыгать на скакалке.
— Вспомнить увлечения и включить их в повседневную жизнь.
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