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15:20 (мск), источник: Комсомольская правда

«Нет сил, апатия, все плохо»: что такое синдром «постковидного лета»

И как понять, что у вас именно он.

Коронавирус COVID-19
15:59 (мск)В Москве после открытия ресторанов и фитнес-центров число новых заболевших коронавирусом сократилось почти на 40%
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:33 MSK, 05.07
Инфицировано681 251+6 736
22.06
7600
23.06
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24.06
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25.06
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26.06
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Скончалось10 161+134
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Выздоровело450 750+3 871
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Инфицировано11 293 738+194 406
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Скончалось531 419+5 865
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Источник: Комсомольская правда

Летняя депрессия — редчайшее психическое расстройство. Избыток «солнечного» витамина D, буйство красок и активностей оживляет даже самых хмурых. Однако лето 2020 года особенное. Мы долго сидели на самоизоляции. Сейчас ограничения в Москве сняты, но настроение вернулось не у всех.

Проблема европейского масштаба

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— В июне опубликовали исследование ученых из Рагенсбурга и Геттингена (университетские города в Германии — прим.ред.). Зафиксирован скачок случаев тяжелой депрессии среди европейцев на фоне коронавируса. Логично применить результаты исследований к самому большому мегаполису Европы — Москве, — рассказала корреспонденту kp.ru психолог Наталья Очакова.

Условно нынешнюю депрессию можно назвать синдромом «постковидного лета». Термин ненаучный, нигде не зафиксирован. Аналогов ему в профильной литературе нет, ибо явление толком не исследовано. Главными провокаторами депрессии, кроме проблем личного характера, становятся:

  • Переменчивая погода. Москвичей уже месяц то душит зной, то заливают экстремальные ливни.
  • Странный световой день. Из-за отмены перехода на летнее время солнце встает в три часа утра и начинает раскалять воздух в доме.
  • Отмена летних путешествий. Откровенно говоря, ехать куда-то страшно. Доступны Крым и Краснодарский край, но у многих поломались планы на отпуск за бугром. Дело не только в запрете полетов. После коронавирусного простоя лишних денег в кармане нет.
Летняя депрессия вещь коварная. Ее могут провоцировать такие неочевидные факторы, как недовольство своей фигурой, недостаток общения в компании. В инстаграмах друзей вы видите, как они весело жарят шашлыки на даче и загорают, а вы дома один-одна, вытираете со лба испарину от жары.

Как понять, что у вас летняя депрессия

Психолог приводит опросник из методички по выявлению САР — сезонного аффективного расстройства. Так ученые называют летнюю или зимнюю депрессии. Вот симптомы летней грусти:

— Резкое снижение аппетита.

— Когда вас зовут на прогулку, вы предпочитаете остаться дома.

— Мучает бессонница.

— Плохое настроение сохраняется на протяжении нескольких дней и даже недель.

— Чувство эмоционального истощения.

— Часто недуг провоцирует обезвоживание. Недостаток солей в организме пагубно влияет на настроение. Мы забываем пить воду. Советую ежедневно покупать бутылку 1,5 л минеральной воды и выпивать в течение дня, — добавляет Наталья Очакова.

Пригласите даму в черном за стол

Психолог, гештальт-терапевт Инна Кузнецова говорит, что летнюю депрессию специалисты впервые описали в 80-е прошлого столетия. Есть разные версии о причинах состояния, но единого мнения нет.

— Периодические спады настроения — это нормально. Человек не может всегда быть веселым.

Лето — пора отпусков и воплощение планов. Но пандемия нарушила их. Это может стать одной из причин летней депрессии.
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Как это ни странно, провоцировать расстройство может счастье других. Например, человеку не повезло с личной жизнью, он идет в парк и видит там пары и семьи. Добивают финансовые сложности.

— Среди симптомов раздражительность, нервозность, нарушения сна, изменение пищевого поведения. Но это все не означает, что срочно нужно медикаментозное лечение. Только при соматических (телесных — прим. ред.) проявлениях, специалист может назначить препараты. На настроение могут оказывать влияние гормональные изменения и аллергия, — рассказывает Инна Кузнецова.

Но если дело лишь в настроении, то пить антидепрессанты не нужно.

Психиатр Карл Юнг говорил, что депрессия как дама в черном — ее не нужно выгонять, а следует пригласить за стол. То есть признать проблему и решить ее.

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При депрессии мы ждем помощи извне, но решить проблему можем только сами. Вот список советов, которые помогут побороть хоть обычную депрессию, хоть «постковидный» синдром:

— Выстроить режим сна.

— Здоровый образ жизни.

— Спорт по силам: не обязательно бегать и отжиматься, можно гулять или прыгать на скакалке.

— Вспомнить увлечения и включить их в повседневную жизнь.

Практика аскетизма — обходиться малым. На море не поехать, так соберите близких на даче. Пригласите друзей в парк, устройте фотосессию. Поездку за границу можно заменить турпоходом в своем регионе.

Где помогут бесплатно

Московская служба психологической помощи населению +7 (499) 173−09−09. Можно записаться на очную консультацию. Пять консультаций в год бесплатно.

Круглосуточная психологическая помощь. Для срочной помощи. 051 с городского, +7 (495) 051 с мобильного.

На сайте Московской службы психологической помощи можно записаться на консультацию онлайн.

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