Врач назвал возможные сроки второй волны коронавируса

08:31 (мск), источник: РИА Новости
«Мы ожидаем большую волную в
В настоящее время, по мнению Эйдельмана, наблюдается распространение второй волны коронавируса по всему миру, предсказанное еще этой весной.
«Однозначно количество зараженных в мире растет. Есть страны, в которых этот рост маленький, как в Италии, как в Германии. Есть страны, где рост очень значительный, например в Индии. Несколько очагов заражения в последнее время возникло снова в Китае. Так что в целом мы знаем, количество обнаруженных больных превысило 11 миллионов во всем мире, и если мы не будет экстраполировать данные, которые были получены в некоторых исследованиях, в том числе в
В Израиле в начале июля число новых случаев COVID-19, регистрируемых ежедневно, превысило показатели
«На мой взгляд, неправильно сейчас вводить ограничения по всей стране, потому что это может привести к усугублению экономического кризиса. На самом деле правильная тактика — это региональные карантины в тех местах, где появляются много случаев … — несколько сот мест, где находятся другие очаги заражения. Нужно вводить карантины в этих местах, а не по всей стране», — считает Эйдельман.
Как ранее заявил профессор, появления безопасной и эффективной вакцины в массовых количествах не стоит ожидать раньше второго квартала 2021 года, поэтому «нужно привыкать к новым условиям и жить с этим вирусом».