10:40 (мск), источник: Коммерсантъ
В России за сутки выявлено 6736 заразившихся коронавирусом, всего — 681 251
За последние сутки в России выявлено 6736 случаев заражения коронавирусом COVID-19 в 84 регионах. Днем ранее прирост составил 6632.
Общее число заразившихся в стране достигло 681 251. Россия остается на третьем месте в мире по количеству случаев заражения.
За последние 24 часа в стране умерли 134 заразившихся. Общее число летальных исходов составило 10 161. За сутки в России полностью выздоровели 3871 человек, всего — более 450 тыс.
По данным ВОЗ, в мире разрабатывают 141 вакцину от коронавируса. В России официальные испытания вакцины