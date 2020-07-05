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10:40 (мск), источник: Коммерсантъ

В России за сутки выявлено 6736 заразившихся коронавирусом, всего — 681 251

За последние сутки в России выявлено 6736 случаев заражения коронавирусом COVID-19 в 84 регионах. Днем ранее прирост составил 6632.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:35 MSK, 05.07
Инфицировано681 251+6 736
21.06
7728
22.06
7600
23.06
7425
24.06
7176
25.06
7113
26.06
6800
27.06
6852
28.06
6791
29.06
6719
30.06
6693
1.07
6556
2.07
6760
3.07
6718
4.07
6632
21.064.07
Скончалось10 161+134
21.06
109
22.06
95
23.06
153
24.06
154
25.06
92
26.06
176
27.06
188
28.06
104
29.06
93
30.06
154
1.07
216
2.07
147
3.07
176
4.07
168
21.064.07
Выздоровело450 750+3 871
21.06
5119
22.06
4705
23.06
12013
24.06
12393
25.06
6342
26.06
8988
27.06
9200
28.06
5735
29.06
4343
30.06
9220
1.07
10281
2.07
6047
3.07
8915
4.07
8986
21.064.07
Инфицировано11 272 342+183 671
21.06
126963
22.06
161111
23.06
145231
24.06
165103
25.06
166762
26.06
179038
27.06
195673
28.06
178960
29.06
160778
30.06
147883
1.07
184155
2.07
217206
3.07
177053
4.07
207856
21.064.07
Скончалось530 898+5 506
21.06
4364
22.06
3865
23.06
4218
24.06
5104
25.06
5116
26.06
6633
27.06
5040
28.06
4428
29.06
3024
30.06
3470
1.07
6028
2.07
4888
3.07
5111
4.07
3855
21.064.07
Выздоровело6 065 541+177 569
21.06
113682
22.06
67977
23.06
100530
24.06
104681
25.06
109127
26.06
95047
27.06
109246
28.06
103097
29.06
85291
30.06
88472
1.07
130424
2.07
123067
3.07
278011
4.07
121254
21.064.07
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Источник: Агентство «Москва»

Общее число заразившихся в стране достигло 681 251. Россия остается на третьем месте в мире по количеству случаев заражения.

За последние 24 часа в стране умерли 134 заразившихся. Общее число летальных исходов составило 10 161. За сутки в России полностью выздоровели 3871 человек, всего — более 450 тыс.

По данным ВОЗ, в мире разрабатывают 141 вакцину от коронавируса. В России официальные испытания вакцины Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи начались в июне. В эксперименте участвует 50 добровольцев. Минобороны сообщило, что через две недели после вакцинации у добровольцев не зафиксировано негативных проявлений.

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