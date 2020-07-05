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12:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Россиянин с помощью нейросети восстановил фильм о Токио 1913 года

Невероятные исторические кадры в современном качестве.

Российский энтузиаст искусственного интеллекта Денис Ширяев использовал нейросети, чтобы улучшить фильм о Токио, снятый в 1913—1915 годах.

В короткометражке показаны жители города, уличные торговцы, архитектура и транспорт. Многие прохожие впервые видят кинокамеру и с интересом ее рассматривают.

Во время загрузки произошла ошибка.

Нейросети увеличили частоту кадров до 60 в секунду, видео получило разрешение 4K. С помощью специальных алгоритмов был удален шум, повреждения и дефекты пленки. Ширяев также задействовал технологию восстановления лиц, благодаря чему они стали очень четкими и детализированными.

Фильм стал цветным, но цвета были добавлены произвольно и не несут исторической ценности, уточняет дизайнер. Звук в фильме тоже не оригинальный. Его несколько лет назад добавил другой энтузиаст «реанимации» старых фильмов, известный в соцсетях как Guy Jones.

Во время загрузки произошла ошибка.
Так выглядит черно-белый оригинал. Звук добавлен в наше время

Ранее Ширяев уже не раз делился похожими работами. Он восстанавливал старые фильмы о Лондоне, Париже, Нью-Йорке, Москве и другие.

Анна Лысенко

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