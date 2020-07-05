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21:50 (мск), источник: РИА Новости

Ученые из 32 стран просят ВОЗ признать передачу коронавируса по воздуху

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Почти 240 ученых из 32 стран призывают Всемирную организацию здравоохранения признать передачу коронавируса через мельчайшие частицы в воздухе значительным фактором распространения инфекции, пишет The New York Times.

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Источник: Агентство «Москва»

ВОЗ утверждает, что вирус преимущественно распространяется через крупные капли, которые выделяются из дыхательных путей больного при кашле, чихании или при общении и попадают на какую-либо поверхность.

По мнению ученых, доказательства подтверждают, что вирус может распространяться через мельчайшие частицы, которые задерживаются в воздухе внутри помещений.

На следующей неделе письмо 239 ученых в ВОЗ с просьбой пересмотреть рекомендации могут опубликовать в научном журнале.

В самой организации доказательства о передаче коронавируса через воздух назвали неубедительными.

«В последние пару месяцев мы несколько раз утверждали, что считаем воздушно-капельную передачу возможной, но определенно не подтвержденной убедительными или даже ясными доказательствами. По этому вопросу идут серьезные споры », — цитирует газета технического руководителя по инфекционному контролю ВОЗ Бенедетту Аллегранци.

Авторы статьи отмечают, что если воздушно-капельная передача действительно является значимым фактором распространения, то для сдерживания коронавируса необходимо будет внести ряд новых мер, в том числе ношение масок в помещениях даже при социальном дистанцировании, ношение медработниками специальных масок, которые фильтруют мельчайшие частицы, использование систем вентиляции воздуха в общественных местах, а также ультрафиолетовых ламп, способных убивать вирусные частицы.

Всего по последним данным ВОЗ, в мире за время пандемии выявили более 11 миллионов случаев заражения коронавирусом, свыше 528 тысяч человек скончались.

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