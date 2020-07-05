Ученые из 32 стран просят ВОЗ признать передачу коронавируса по воздуху

ВОЗ утверждает, что вирус преимущественно распространяется через крупные капли, которые выделяются из дыхательных путей больного при кашле, чихании или при общении и попадают на какую-либо поверхность.
По мнению ученых, доказательства подтверждают, что вирус может распространяться через мельчайшие частицы, которые задерживаются в воздухе внутри помещений.
На следующей неделе письмо 239 ученых в ВОЗ с просьбой пересмотреть рекомендации могут опубликовать в научном журнале.
В самой организации доказательства о передаче коронавируса через воздух назвали неубедительными.
«В последние пару месяцев мы несколько раз утверждали, что считаем воздушно-капельную передачу возможной, но определенно не подтвержденной убедительными или даже ясными доказательствами. По этому вопросу идут серьезные споры », — цитирует газета технического руководителя по инфекционному контролю ВОЗ Бенедетту Аллегранци.
Авторы статьи отмечают, что если воздушно-капельная передача действительно является значимым фактором распространения, то для сдерживания коронавируса необходимо будет внести ряд новых мер, в том числе ношение масок в помещениях даже при социальном дистанцировании, ношение медработниками специальных масок, которые фильтруют мельчайшие частицы, использование систем вентиляции воздуха в общественных местах, а также ультрафиолетовых ламп, способных убивать вирусные частицы.
Всего по последним данным ВОЗ, в мире за время пандемии выявили более 11 миллионов случаев заражения коронавирусом, свыше 528 тысяч человек скончались.