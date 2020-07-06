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02:51 (мск), источник: Интерфакс

В понедельник в России напишут самый массовый ЕГЭ

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU — В России начинается Единый государственный экзамен по русскому языку, его напишут 671 тысяча человек, в том числе почти 618 тысяч выпускников текущего года, сообщил Рособрнадзор.

Источник: РИА "Новости"

В этом году ЕГЭ по русскому языку пройдет в два дня — 6 и 7 июля, чтобы избежать большого скопления участников экзамена. В первый день на ЕГЭ придут более 428 тысяч человек, для проведения будет организовано 5,6 тысячи экзаменационных пунктов. Остальные абитуриенты будут сдавать экзамен во вторник.

Продолжительность ЕГЭ по русскому языку составляет 3,5 часа (210 минут). Экзаменационная работа состоит из двух частей и содержит 27 заданий. Результаты ЕГЭ по русскому языку нужны при поступлении в вуз на любую специальность. Минимальный проходной порог по русскому языку, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной балл, составляет 36 баллов.

Участники экзамена получат результаты не позднее 20 и 23 июля в зависимости от даты сдачи.

Основной период ЕГЭ в 2020 году проходит с 29 июня по 25 июля, на участие в экзаменах зарегистрировано около 714 тысяч человек. Сроки сдачи перенесены из-за коронавируса. В пятницу, 3 июля, абитуриенты уже написали ЕГЭ по географии, литературе и информатике, по сообщению Рособрнадзора, испытания прошли штатно.

В этом году ЕГЭ сдают только те, кто поступает в вузы. Школьные аттестаты выпускникам 11-х классов были выданы по итогам годовых оценок.

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