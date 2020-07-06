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04:28 (мск), источник: Известия

Ученый оценил вероятность второй волны коронавируса в Москве

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в интервью «Известиям» заявил, что второй волны заболеваемости в столице не будет, так как на данный момент уже можно говорить о сформировавшемся буферном иммунитете к SARS-CoV-2.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 03:40 MSK, 06.07
Инфицировано681 251+6 736
22.06
7600
23.06
7425
24.06
7176
25.06
7113
26.06
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27.06
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29.06
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6718
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6632
5.07
6736
22.065.07
Скончалось10 161+134
22.06
95
23.06
153
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154
25.06
92
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29.06
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22.065.07
Выздоровело450 750+3 871
22.06
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23.06
12013
24.06
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25.06
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6047
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8986
5.07
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22.065.07
Инфицировано11 408 981+209 234
22.06
161111
23.06
145231
24.06
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191619
22.065.07
Скончалось533 672+4 719
22.06
3865
23.06
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22.065.07
Выздоровело6 160 833+123 150
22.06
67977
23.06
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5.07
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22.065.07
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Источник: Агентство «Москва»

В столице официально зафиксировано 20% москвичей с антителами к коронавирусу, и исходя из этого, по его мнению, можно предположить, что 40−60% горожан уже имеют иммунитет к штамму.

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В своих выводах специалист опирается на недавно вышедшую статью шведских ученых, которые провели исследования Т-клеточного иммунитета у выздоравливающих после COVID-19 пациентов.

Выяснилось, что даже у тех, кто не имел IgG-антител, оказался Т-клеточный иммунитет. И таких людей в популяции в два-три раза больше, чем имеющих антитела.

Вирусолог поделился и своими представлениями о том, как именно началась пандемия COVID-19. Он склоняется к версии лабораторного происхождения SARS-CoV-2. Патоген, по его мнению, мог легко инфицировать одного из ученых. И что важно, сразу увидеть это невозможно. А тот, кто вынес этот вирус из лаборатории, даже не понял, что он это сделал, считает Павел Волчков.

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