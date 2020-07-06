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05:02 (мск), источник: РИА Новости

ВОЗ заинтересовалась российской вакциной от коронавируса

ЖЕНЕВА, 6 июл — РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) интересуется российской вакциной от COVID-19, заявила РИА Новости главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:34 MSK, 06.07
Инфицировано681 251+6 736
22.06
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Скончалось10 161+134
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Выздоровело450 750+3 871
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Инфицировано11 419 529+178 586
22.06
161111
23.06
145231
24.06
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Скончалось533 780+3 643
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Выздоровело6 161 729+117 144
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Источник: Reuters

«Мы в курсе, что проводятся испытания (препарата от коронавируса — ред.) авифавира. Проходят два или три теста лекарства, так что мы ждем результатов. Но, кроме этого, мы также заинтересованы в российской вакцине», — сказала она.

Сваминатан отметила, что у ВОЗ есть тесты солидарности для разработчиков вакцин, и выразила надежду, что российские ученые согласятся на сотрудничество.
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В настоящий момент Россия не участвует в Тестах солидарности медицинских препаратов от COVID-19, которые проводит ВОЗ. По данным РИА Новости, к программе также не присоединились США, Великобритания, Китай и Франция.

Ранее гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил РИА Новости, что три прототипа вакцины от коронавирусной инфекции, разработанные в центре, успешно прошли испытания. Кроме того, в настоящее время проходит тестирование вакцина, созданная НИЦ имени Гамалеи и Минобороны.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,9 миллиона случаев заражения, свыше 523 тысячи человек скончались.

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