ВОЗ заинтересовалась российской вакциной от коронавируса

«Мы в курсе, что проводятся испытания (препарата от коронавируса — ред.) авифавира. Проходят два или три теста лекарства, так что мы ждем результатов. Но, кроме этого, мы также заинтересованы в российской вакцине», — сказала она.
В настоящий момент Россия не участвует в Тестах солидарности медицинских препаратов от COVID-19, которые проводит ВОЗ. По данным РИА Новости, к программе также не присоединились США, Великобритания, Китай и Франция.
Ранее гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил РИА Новости, что три прототипа вакцины от коронавирусной инфекции, разработанные в центре, успешно прошли испытания. Кроме того, в настоящее время проходит тестирование вакцина, созданная НИЦ имени Гамалеи и Минобороны.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,9 миллиона случаев заражения, свыше 523 тысячи человек скончались.