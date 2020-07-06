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09:35 (мск), источник: РИА Новости

Срочно бронировать? Как меняются цены на авиабилеты по России

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости, Светлана Баева. Перелеты на российские курорты дорожают. Высокий спрос, потери перевозчиков из-за коронавируса — цены вряд ли снизятся, разве что осенью.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:33 MSK, 06.07
Инфицировано681 251+6 736
22.06
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Выздоровело450 750+3 871
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Скончалось534 273+3 415
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Источник: РИА Новости

О том, когда лучше покупать авиабилеты для летних путешествий, организовывать тур самому или обратиться к профессионалам, — в материале РИА Новости.

Чем ближе август, тем выше цены

«Традиционно пик сезона — конец июля — август, когда билеты дорожают в полтора-два раза. Если раньше самолеты порой летали полупустыми, особенно из регионов, то сейчас заполняемость практически 100 процентов, несмотря на маски, перчатки и измерение температуры, — рассказывает президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич. — Поэтому не стоит удивляться, если в августе билеты из Москвы в Сочи и Симферополь в одну сторону обойдутся в десять-пятнадцать тысяч рублей».

Это сопоставимо, добавляет эксперт, со стоимостью билетов в Красноярск или Новосибирск, куда лететь в два раза дольше.

Дороже, но дешевле

Сейчас десять-пятнадцать тысяч, даже если покупать на август, — это туда и обратно. По данным агрегаторов, хотя цены растут, они все равно пока ниже, чем год назад.

Новость
Туристический сезон вступает в свои права

Средний чек по России на билеты в оба конца, забронированные в июне на июнь, июль и август, как сообщает Biletix, составляет 5598, 6953, 10 436 рублей соответственно. Год назад было на 30 процентов больше.

А согласно Aviasales, средний чек, например, на перелеты до Москвы и обратно в июле-августе — 4255 рублей, что на 45,5% меньше, чем в 2019-м. В Симферополь — 9500 (минус 22%), в Сочи — чуть больше 7000 (34%), в Анапу — порядка 7500 (37%), в Санкт-Петербург — около 5400 (44%), в Калининград — 5672 (39%).

Если сравнивать по месяцам, то, по информации «Туту.ру», авиабилеты из Москвы в Симферополь и обратно подорожали с восьми тысяч рублей в июне до 12 тысяч в августе, в Сочи и Геленджик — с 6,5 до десяти тысяч, в Минеральные воды — с пяти до восьми тысяч. С рейсами из Петербурга похожая картина, но улететь из Северной столицы на курорт всегда дороже.

«Если ориентироваться на динамику, то можно предположить, что цены на топовые направления — Сочи, Симферополь, Анапу, Геленджик, Краснодар, Калининград — достигнут прошлогодних», — уточняют эксперты туристического сервиса.

Стоит поторопиться, но есть риски

«Уже сейчас мы понимаем, что до 1 августа гарантированно не возобновится международное авиасообщение, а с сентября начинается учебный год и поток туристов уменьшится. Поэтому оставшиеся летние месяцы будут пиковыми по спросу, — говорит Артем Чернышов, директор международной туристической выставки MITT. — Я бы не советовал путешественникам ждать, что рейсов прибавится и поэтому стоимость снизится. Всегда действует принцип «чем ближе к дате вылета, тем дороже».

Эксперты сервисов по продаже авиабилетов также рекомендуют не ждать и, если цена устраивает, оплачивать покупку сразу.

Но и риски неизбежны. Специалисты советуют внимательно изучить ситуацию с карантином и ограничениями на местах.

Самостоятельный путешественник vs туроператор

Большинство экспертов считают, что этим летом обращаться к туроператору выгоднее, чем самостоятельно организовывать поездку. Это особенно касается таких направлений, как Калининград (недельный тур — от десяти тысяч рублей), Байкал и Алтай (от 25−30 тысяч), Хакасия (от 35 тысяч).

Туры туда сформированы при финансовой поддержке федеральных и местных властей, поэтому цены привлекательные.

В идеале стоит изучить сначала предложения туроператоров, а потом попробовать посчитать все по отдельности. Высока вероятность, что пакетный тур будет дешевле. Так, средняя стоимость путевки в четырехзвездочный отель в Сочи с перелетом на семь ночей — 45−55 тысяч. По отдельности выйдет на 20 с лишним тысяч дороже.
Виталий Манкевич
Новость
Назван самый востребованный летний курорт в России

Однако директор туркомпании в Петрозаводске Сергей Луновой напоминает, что можно взять билеты у лоукостера, самому найти частный сектор на берегу моря и добраться на автобусе до места. Получится дешевле, чем путевка.

Также, как поясняют специалисты, самостоятельное путешествие по нескольким регионам зачастую выгоднее пакетного предложения.

Можно сэкономить, останавливаясь там, где принимают оплату на месте (обычно это не самые популярные варианты). И если вдруг из-за второй волны коронавируса регион закроется, придется ждать возврата денег только за авиабилеты.

Правда, если в этот момент турист будет в пути или уже на отдыхе, то, как подчеркивает эксперт, «лучше быть под надежным крылом туроператора, чем самому заниматься решением проблем».

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