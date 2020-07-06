09:35 (мск), источник: РИА Новости
Срочно бронировать? Как меняются цены на авиабилеты по России
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости, Светлана Баева. Перелеты на российские курорты дорожают. Высокий спрос, потери перевозчиков
О том, когда лучше покупать авиабилеты для летних путешествий, организовывать тур самому или обратиться к профессионалам, — в материале РИА Новости.
«Традиционно пик сезона — конец июля — август, когда билеты дорожают в
Сейчас
Средний чек по России на билеты в оба конца, забронированные в июне на июнь, июль и август, как сообщает Biletix, составляет 5598, 6953, 10 436 рублей соответственно. Год назад было на 30 процентов больше.
А согласно Aviasales, средний чек, например, на перелеты до Москвы и обратно в
Если сравнивать по месяцам, то, по информации «Туту.ру», авиабилеты из Москвы в Симферополь и обратно подорожали с восьми тысяч рублей в июне до 12 тысяч в августе, в Сочи и Геленджик — с 6,5 до десяти тысяч, в Минеральные воды — с пяти до восьми тысяч. С рейсами из Петербурга похожая картина, но улететь из Северной столицы на курорт всегда дороже.
«Если ориентироваться на динамику, то можно предположить, что цены на топовые направления — Сочи, Симферополь, Анапу, Геленджик, Краснодар, Калининград — достигнут прошлогодних», — уточняют эксперты туристического сервиса.
«Уже сейчас мы понимаем, что до 1 августа гарантированно не возобновится международное авиасообщение, а с сентября начинается учебный год и поток туристов уменьшится. Поэтому оставшиеся летние месяцы будут пиковыми по спросу, — говорит Артем Чернышов, директор международной туристической выставки MITT. — Я бы не советовал путешественникам ждать, что рейсов прибавится и поэтому стоимость снизится. Всегда действует принцип «чем ближе к дате вылета, тем дороже».
Эксперты сервисов по продаже авиабилетов также рекомендуют не ждать и, если цена устраивает, оплачивать покупку сразу.
Большинство экспертов считают, что этим летом обращаться к туроператору выгоднее, чем самостоятельно организовывать поездку. Это особенно касается таких направлений, как Калининград (недельный тур — от десяти тысяч рублей), Байкал и Алтай (от 25−30 тысяч), Хакасия (от 35 тысяч).
Туры туда сформированы при финансовой поддержке федеральных и местных властей, поэтому цены привлекательные.
В идеале стоит изучить сначала предложения туроператоров, а потом попробовать посчитать все по отдельности. Высока вероятность, что пакетный тур будет дешевле. Так, средняя стоимость путевки в четырехзвездочный отель в Сочи с перелетом на семь ночей — 45−55 тысяч. По отдельности выйдет на 20 с лишним тысяч дороже.
Однако директор туркомпании в Петрозаводске Сергей Луновой напоминает, что можно взять билеты у лоукостера, самому найти частный сектор на берегу моря и добраться на автобусе до места. Получится дешевле, чем путевка.
Также, как поясняют специалисты, самостоятельное путешествие по нескольким регионам зачастую выгоднее пакетного предложения.
Можно сэкономить, останавливаясь там, где принимают оплату на месте (обычно это не самые популярные варианты). И если вдруг
Правда, если в этот момент турист будет в пути или уже на отдыхе, то, как подчеркивает эксперт, «лучше быть под надежным крылом туроператора, чем самому заниматься решением проблем».