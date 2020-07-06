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09:27 (мск), источник: РБК

Индия обошла Россию по числу заболевших COVID-19

Россия опустилась на четвертое место в мире по числу выявленных случаев коронавируса. На третье место вышла Индия, где число инфицированных приблизилось к 700 тыс.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:33 MSK, 06.07
Инфицировано681 251+6 736
22.06
7600
23.06
7425
24.06
7176
25.06
7113
26.06
6800
27.06
6852
28.06
6791
29.06
6719
30.06
6693
1.07
6556
2.07
6760
3.07
6718
4.07
6632
5.07
6736
22.065.07
Скончалось10 161+134
22.06
95
23.06
153
24.06
154
25.06
92
26.06
176
27.06
188
28.06
104
29.06
93
30.06
154
1.07
216
2.07
147
3.07
176
4.07
168
5.07
134
22.065.07
Выздоровело450 750+3 871
22.06
4705
23.06
12013
24.06
12393
25.06
6342
26.06
8988
27.06
9200
28.06
5735
29.06
4343
30.06
9220
1.07
10281
2.07
6047
3.07
8915
4.07
8986
5.07
3871
22.065.07
Инфицировано11 450 247+179 226
22.06
161111
23.06
145231
24.06
165103
25.06
166762
26.06
179038
27.06
195673
28.06
178960
29.06
160778
30.06
147883
1.07
184155
2.07
217206
3.07
177053
4.07
207856
5.07
191619
22.065.07
Скончалось534 273+3 415
22.06
3865
23.06
4218
24.06
5104
25.06
5116
26.06
6633
27.06
5040
28.06
4428
29.06
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30.06
3470
1.07
6028
2.07
4888
3.07
5111
4.07
3855
5.07
5664
22.065.07
Выздоровело6 179 048+114 654
22.06
67977
23.06
100530
24.06
104681
25.06
109127
26.06
95047
27.06
109246
28.06
103097
29.06
85291
30.06
88472
1.07
130424
2.07
123067
3.07
278011
4.07
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5.07
181297
22.065.07
Идёт загрузка
Источник: AP 2020

По данным Минздрава Индии, общее число инфицированных в стране с начала пандемии достигло 697 413. Больше их было выявлено лишь в США и Бразилии. В России, которая до сегодняшнего дня занимала третье место в мире по этому показателю, по состоянию на утро 5 июля был зарегистрирован 681 251 случай заболевания.

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Последние три дня ежедневное число новых случаев инфицирования в Индии превышает 20 тыс. Как отмечает издание Times of India, только за последние сутки заболели 24 248 человек. По общему числу летальных случаев страна занимает 8-е место в мире.

Общее число умерших от последствий коронавируса в Индии достигло 19 693 человек.

Наихудшая в стране ситуация складывается в штате Махараштра (крупнейший город — Мумбаи). Ухудшается она также в штатах Ассам и Уттар-Прадеш (к югу от Дели). При этом власти отмечают, что в ряде восточных штатов положение стало медленно улучшаться.

В Индии число заболевших коронавирусом стало резко расти с начала мая.

По данным Всемирной организации здравоохранения, за последние 24 часа во всем мире заразились более 203 тыс. человек, что стало одним из максимальных показателей за все время пандемии.

Помимо Индии больше всего новых случаев фиксируется в США и Бразилии.

Сложная ситуация складывается и в Мексике, где общее число летальных исходов превысило 30 тыс. По этому показателю страна обошла Францию и вышла на пятое место в мире (после США, Бразилии, Великобритании и Италии).

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