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10:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Умер итальянский композитор Эннио Морриконе

Итальянский композитор, аранжировщик и дирижер Эннио Морриконе умер в возрасте 91 года. Об этом пишет la Repubblica в понедельник, 6 июля.

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Причиной смерти стали осложнения, возникшие из-за падения. Он скончался в больнице в Риме.

Морриконе прославился как автор музыки к спагетти-вестернам своего бывшего одноклассника, режиссера Серджо Леоне («За пригоршню долларов», «На несколько долларов больше», «Хороший, плохой, злой», «Однажды на Диком Западе», «За пригоршню динамита»). Он также написал саундтреки к таким фильмам, как «Однажды в Америке» Леоне, «Сало, или 120 дней Содома» и «Кентерберийские рассказы» Пьера Паоло Пазолини, «Перед революцией» и «Луна» Бернардо Бертолуччи, «Мастер и Маргарита» Александра Петровича, «Изгоняющий дьявола 2» Джона Бурмена, «Свяжи меня!» Педро Альмодовара, «Лолита» Эдриана Лайна, «72 метра» Владимира Хотиненко и к лентам Квентина Тарантино «Джанго освобожденный» и «Омерзительная восьмерка».

Эннио Морриконе - избранное
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В 2007 году Морриконе получил премию «Оскар» за вклад в киноискусство, в 2016-м его наградили «Оскаром» за саундтрек к «Омерзительной восьмерке».

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