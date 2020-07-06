10:43 (мск), источник: ТАСС
В России за сутки выявили 6 611 случаев заражения коронавирусом
МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/ — Общее число заразившихся достигло 687 862.
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 6 611, уже неделю суточный рост этого показателя не превышает 1%. Об этом сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Москве (0,3%), Московской области (0,5%), Республике Ингушетия (0,5%), Республике Северная Осетия (0,5%), Республике Дагестан (0,6%). Новые 685 случаев выявлены за сутки в Москве, 292 — в Московской области, 289 — в
Число выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло на 3 579, до 454 329. Из данных штаба следует, что всего в России вылечились около 66% инфицированных. В частности, за сутки были выписаны 632 человека в Москве, 406 — в Московской области, 180 — в
Число умерших от коронавируса пациентов составило за сутки в России 135 против 134 днем ранее, всего от инфекции в РФ умерли 10 296 человек.
За сутки зарегистрированы 44 летальных исхода в