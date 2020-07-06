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10:43 (мск), источник: ТАСС

В России за сутки выявили 6 611 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/ — Общее число заразившихся достигло 687 862.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:33 MSK, 06.07
Инфицировано687 862+6 611
22.06
7600
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Скончалось10 296+135
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153
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Выздоровело454 329+3 579
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Инфицировано11 451 030+171 565
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Скончалось534 320+3 264
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22.065.07
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Источник: Агентство «Москва»

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 6 611, уже неделю суточный рост этого показателя не превышает 1%. Об этом сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Кроме того, уже 11 дней число новых случаев заражения ниже 7 тыс. Согласно данным штаба, общее число заразившихся достигло 687 862.
Разочарование или счастье
Конец пандемии

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Москве (0,3%), Московской области (0,5%), Республике Ингушетия (0,5%), Республике Северная Осетия (0,5%), Республике Дагестан (0,6%). Новые 685 случаев выявлены за сутки в Москве, 292 — в Московской области, 289 — в Ханты-Мансийском АО, 280 — в Санкт-Петербурге, 270 — в Свердловской области. Всего в настоящее время в РФ болеют 223 237 человек.

Число выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло на 3 579, до 454 329. Из данных штаба следует, что всего в России вылечились около 66% инфицированных. В частности, за сутки были выписаны 632 человека в Москве, 406 — в Московской области, 180 — в Санкт-Петербурге, 152 — в Нижегородской области и 150 — в Ханты-Мансийском АО.

Число умерших от коронавируса пациентов составило за сутки в России 135 против 134 днем ранее, всего от инфекции в РФ умерли 10 296 человек.

Согласно данным штаба, общее число умерших составляет 1,49% от всех заразившихся в России.

За сутки зарегистрированы 44 летальных исхода в Санкт-Петербурге, 22 — в Москве, 9 — в Республике Тыва, 7 — в Свердловской области, по 5 — в Нижегородской области и Пермском крае.

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