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11:48 (мск), источник: Известия

На Дальнем Востоке началось строительство атомного ледокола «Лидер»

На судостроительной верфи в городе Большой Камень Приморского края состоялась первая резка металла для строительства сверхмощного атомного ледокола «Лидер» проекта 10510. Об этом сообщает пресс-служба «Росатома» в понедельник, 6 июля.

Источник: Отдел коммуникаций ФГУП «Атомфлот»

«Госкорпорацией “Росатом” поддержана инициатива Росатомфлота о присвоении сверхмощному атомному ледоколу проекта 10510 названия “Россия”. Судно проекта 10510 не имеет аналогов. Уникальный атомный ледокол обладает исключительными техническими характеристиками, которые позволят ему гарантированно обеспечить круглогодичные проводки в восточном районе Арктики», — сказал генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка.

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Основные характеристики атомного ледокола проекта 10510: мощность — 120 МВт (на валах); скорость хода — 22 узла (по чистой воде); длина — 209 м; ширина — 47,7 м; ледопроходимость (максимальная) — 4 м.

Застройщик ледокола — ФГУП «Атомфлот», ССК «Звезда» — единственный исполнитель данного контракта. Ввод судна в эксплуатацию, согласно условиям договора, запланирован в 2027 году.

Дмитрий Медведев 15 января, перед отставкой с поста премьер-министра России, подписал постановление о выделении из бюджета более 127,5 млрд рублей на строительство ледокола «Лидер».

В конце декабря прошлого года стало известно, что «Росатом» рассчитывает ввести в эксплуатацию три ледокола «Лидер» до 2033 года.

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