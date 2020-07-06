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13:32 (мск), источник: Интерфакс

Патриарх Кирилл выступил против превращения собора Святой Софии в мечеть

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU — Угроза Святой Софии — это угроза всей христианской цивилизации, заявил предстоятель РПЦ.

Источник: РИА "Новости"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил в понедельник со специальным заявлением, в котором призвал турецкие власти оставить за собором Святой Софии в Стамбуле статус музея.

«Надеюсь на благоразумие государственного руководства Турции. Сохранение нынешнего, нейтрального статуса Святой Софии, одного из величайших шедевров христианской культуры, храма-символа для миллионов христиан по всему миру, послужит дальнейшему развитию отношений между народами России и Турции, укреплению межрелигиозного мира и согласия», — говорится в распространенном заявлении патриарха Кирилла.

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Предстоятель Русской церкви отметил, что собор Святой Софии, построенный в VI веке в честь Христа Спасителя, много значит для всего православия, и РПЦ он особенно дорог. «Послы великого князя Владимира, переступив порог этого храма, пленились его небесной красотой. Услышав их рассказ, святой Владимир крестился и крестил Русь, которая вслед за ним шагнула в новое для себя духовное и историческое измерение — в христианскую цивилизацию», — напомнил патриарх.

«Через многие поколения было передано нам восхищение достижениями этой цивилизации, частью которой мы теперь являемся, — добавил он. — И одним из ее благоговейно почитаемых символов была и остается Святая София. Ее образ прочно вошел в нашу культуру и историю. Он давал силу и вдохновение нашим зодчим в Киеве, Новгороде, Полоцке — во всех главных центрах духовного становления Древней Руси».

Патриарх признал, что в истории отношений Руси и Константинополя были разные, порой весьма непростые периоды, но «любую попытку унизить или попрать тысячелетнее духовное наследие Константинопольской церкви русский народ — как раньше, так и сейчас — воспринимал и воспринимает с горечью и негодованием».

Угроза Святой Софии — это угроза всей христианской цивилизации, а значит — и нашей духовности и истории. И по сей день для каждого русского православного человека Святая София — это великая христианская святыня.
Патриарх Кирилл

«Долг всякого цивилизованного государства — сохранять равновесие: примирять противоречия в обществе, а не обострять их; способствовать объединению людей, а не разделению», — заявил патриарх.

Напомнив, что сегодня отношения между Турцией и Россией динамично развиваются, он призвал принимать во внимание, что Россия — страна с большинством православного населения. «А потому то, что может произойти со Святой Софией, отзовется глубокой болью в русском народе», — отметил предстоятель Русской церкви.

Источник: AP 2020

Накануне, 6 июля, против изменения статуса собора Святой Софии выступил и глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

Любые попытки сейчас изменить статус храма Святой Софии, который на сегодняшний день является музеем, приведут к изменению и нарушению тех хрупких межконфессиональных и межрелигиозных балансов, которые сложились.
митрополит Иларион
цитата по программе «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24»
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Дискуссия вокруг собора Святой Софии

Дискуссия вокруг будущего собора Святой Софии в Стамбуле развернулась в очередной раз после того, как 29 мая, в очередную годовщину падения Константинополя, в этом храме состоялось чтение Корана. Спустя неделю президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил изучить возможность превращения Софии в мечеть.

Позже министр юстиции Абдулхамит Гюль высказался за то, чтобы собор снова стал мечетью, в пользу этого высказался и министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. В свою очередь армянский патриарх Турции Саак II предложил, чтобы собор Святой Софии стал местом молитвы как для христиан, так и для мусульман.

Против превращения Софии в мечеть высказывались представители Православных церквей и высокопоставленные дипломаты, в том числе госсекретарь США Майк Помпео.

Музейный статус храм Святой Софии получил в 1934 году по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. С 1985 года собор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Между тем в прошлый четверг, 2 июля, Верховный суд Турции постановил, что статус собора может быть пересмотрен указом президента. Сегодня же этот вопрос рассмотрел Госсовет страны, который опубликует свое заключение в ближайшие 15 дней.

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