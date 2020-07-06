Человек с гармонией: умер Эннио Морриконе

Печальная новость пришла утром 6 июля из Рима: после полученной при падении в собственном доме травмы на 92-м году жизни скончался Эннио Морриконе. Казалось, он был с нами рядом всегда — и всегда будет. Теперь нам останется лишь его музыка.
«Известия» вспоминают одного из самых известных широкой публике «серьезных» композиторов ХХ столетия, оставившего свой неизгладимый след в кинематографе.
К его жизни, долгой, размеренной и до самых последних дней заполненной работой, так и напрашивается какой-нибудь штамп в духе «музыка стала его судьбой», «человек искусства», «не от мира сего». В общем и целом, они действительно будут верны: Морриконе начал сочинять музыку в возрасте шести лет — и не переставал более никогда. Он закончил три курса (композиция, аранжировка и труба) в наипрестижнейшей академии «Санта-Чечилия» — став, таким образом, почти универсалом в избранной им области. И даже сделавшись одним из столпов киномузыки — по обе стороны Атлантики — он не любил ни пышных церемоний в Голливуде, ни претенциозных арт-сборищ Старого Света. Собственно, большую часть времени ему было просто некогда — он работал.
Иронично, конечно, что настоящим, вдохновенным свыше творчеством, Морриконе считал те примерно пять процентов сочиненной им музыки, которую ему приходилось издавать часто за собственный счет — произведения, рассчитанные на искушенного и взыскательного слушателя, а не на завсегдатаев кинотеатров. Один из тех, кто счастливо сочетает в себе оба этих свойства, итальянский режиссер и киноман Джузеппе Торнаторе как-то заметил, что «Морриконе — не великий кинокомпозитор. Он просто великий композитор» — и был совершенно прав. Хотя бы по тому, что лишь истинно великий автор может делиться частью своего гения и работая в сугубо утилитарной сфере — так Моцарт когда-то не гнушался сочинять мелодии для каминных часов с боем.
Морриконе так же вкладывал всю свою душу в работу — и когда в ранней консерваторской юности подрабатывал трубачом в джаз-бандах на танцплощадках, и когда сочинял музыку к довольно бессмысленным безделицам производства студии «Чинечитта», оставшимся в истории кинематографа парой десятков строк в базе IMDb — и парой треков на одном из многочисленных сборников маэстро.
Морриконе, владевший самыми разными композиторскими техниками, но в своей «пятипроцентной» работе тяготевший к фри-джазу (в составе Gruppo di Improvvisazione Nuova Consonanza, первого в истории коллектива композиторов-импровизаторов — и к musique concrete), активно использовал эти странные и чуждые для неподготовленного уха веяния в своей киномузыке — и почти непременно с успехом. Он никоим образом не считал те 95 процентов своего творчества, что принесли ему славу и успех чем-то побочным, не заслуживающим внимания — он относился к этой своей ипостаси с той же серьезностью, что и к работе, рассчитанной на happy few.
Я не хочу сказать, что моя киномузыка бессмысленна или банальна. Просто она сочиняется для простых нужд: кино должно быть понятно аудитории, которая может не разбираться в сложной музыке.
Эннио Морриконеинтервью The Guardian, 2016 год
Его киномузыка во многих случаях надолго переживала фильмы, для которых она была сочинена — кто сейчас, кроме отчаянных синефилов, особо помнит «Маддалену» Кавалеровича или «Профессионала» Лотнера, а вот тему Chi Mai, прозвучавшую в обоих фильмах, способен худо-бедно насвистать почти каждый. Секрет, возможно, в том, что, в отличие от большинства коллег, Морриконе никогда не писал музыку под фильм — он получал заказ и сдавал режиссеру готовый саундтрек еще до окончания съемок. Как-то ли оправдывался, то ли шутил сам композитор, «Бетховен же не писал музыку под конкретный зал. Если сочиненная музыка не подходила залу, ее там просто не исполняли».
Эннио Морриконе - избранное
От его музыки, впрочем, не отказывался, кажется, никто. Волей неволей, кинотворцам приходилось адаптироваться под мелодический дар великого итальянца — и, возможно, только эта необходимость спасла от полного фиаско многие из тех 400 с лишним картин, над которыми работал Морриконе. Те же, что в спасении не нуждались, все равно трудно представить себе без его музыки — «Хороший, плохой, злой» без «Темы золота» или «Однажды на Диком Западе» без «Человека с гармоникой» останутся великими фильмами, но совершенно другими. Кстати, стоит заметить, что Морриконе очень не любил, когда его называли «композитором вестернов», справедливо указывая, что в его обширном портфолио фильмов такого рода не более тридцати (зато каких, заметим м ы в скобках!).
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При всей своей любви к передовым композиторским техникам и направлениям, Морриконе был нарочито, воинствующе старомоден. Он не любил дальних перелетов — «может, я и соглашусь поехать с концертами в Америку, но только за очень большие деньги». В эпоху, когда большинство его коллег (и работающих на элитарную аудиторию, и кинокомпозиторов) вовсю упрощали себе задачи, используя компьютерные технологии, он, словно великие предшественники, пользовался нотной бумагой и карандашом.
Композито-электронщик Пол Хартнолл, бравший интервью у мэтра в конце 1990-х, столкнулся с искренним непониманием со стороны тогда уже великого и уже старца, предположив, что тот начинает день, сочиняя мелодии за роялем.
Я композитор, я пишу ноты на бумаги, а вы делаете как-то иначе, молодой человек? — спросил Морриконе; пристыженный Хартнолл признался, что не знает нотной грамоты.
И, возможно, именно в этом смысле уход Морриконе — это и уход одного из последних могикан старой культуры, требовавшей и от гения «пяти процентов вдохновения и 95 — потения». Конец ХХ столетия вывел на авансцену (и в топовые строчки платежных ведомостей) нахальных дилетантов, часто — способных, изредка — гениальных, но все же лишенных того систематического, дисциплинированного дара, каким обладали великие творцы прошлого. Эннио Морриконе был одним из последних героев такой, совсем немассовой культуры — несшим ее самым простым людям 60 с лишним лет.