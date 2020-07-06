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12:28 (мск), источник: ТАСС Наука

Российские ученые обнаружили редкого дельфина-альбиноса в Черном море

Белоснежная афалина уже более семи лет не встречалась людям.

Источник: ibss-ras

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 июля. /Корр. ТАСС Карина Сапунова/. Ученые севастопольского Института биологии южных морей РАН во время экспедиции обнаружили в Черном море редкого дельфина-альбиноса, говорится в распространенном сообщении пресс-службы института.

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В ходе рейса научно-исследовательского судна «Профессор Водяницкий» специалистам института впервые за тридцать лет удалось осуществить «полноценный учет популяций китообразных в Азовском и Черном морях». «В награду за труд и как удивительный подарок всем участникам экспедиции, в один из последних дней рейса повстречался необыкновенной красоты дельфин — белоснежная афалина, — говорится в сообщении. — Уже более семи лет столь редкая особь не встречалась людям».

Со ссылкой на ученых в пресс-службе отметили, что дельфин-альбинос — достаточно молодой. «У афалины, несмотря на юный возраст (животное было замечено в устойчивой паре с более крупной афалиной, предположительно его матерью) уже есть повреждения — глубокие шрамы на хвостовом стебле, характерные от попадания под винт. Но, к счастью, состояние “Белоснежки” удовлетворительное и опасения вызывают лишь возможные миграционные пути ее семьи из Тарханкутского заповедника, где она была обнаружена, в районы рыболовецкого промысла, несущего смертельные риски для жизни морских обитателей», — приводятся в сообщении слова Натальи Макеевой, сотрудницы Карадагской научной станции имени Т. И. Вяземского.

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Во время экспедиции ученые проводили визуальные наблюдения за морскими млекопитающими, фиксацию встреч, фотоидентификацию дельфинов, параллельно практически непрерывно регистрировалась акустическая активность китообразных Черного моря. Подводные записи выполнялись с помощью гидрофона, который позволяет слышать речь дельфинов в двухкилометровом радиусе от судна.

В результате специалисты смогли сделать вывод о том, что из трех видов китообразных (в Черном море водятся дельфины белобочка, азовка и афалина) чаще всего встречались белобочки, и в некоторых районах, где запрещены рыбные промыслы, их популяция стабильна благодаря тому, что не снижается кормовая база.

«В ходе экспедиции было всего лишь две полноценных встречи с сообществами афалин, численностью порядка двадцать особей каждое. Черноморские афалины на сегодняшний день в наших российских водах явление уже редкое. Особенностью их существования является прибрежный образ жизни, где особенно сильно выражена антропогенная нагрузка в виде бесконтрольного промышленного лова рыбы, загрязнения береговой линии моря сточными и промышленными водами и безответственный туризм. Все это крайне усложняет задачу сохранения популяций краснокнижного вида, находящегося на грани исчезновения», — добавили в институте.

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