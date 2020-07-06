12:28 (мск), источник: ТАСС Наука
Российские ученые обнаружили редкого дельфина-альбиноса в Черном море
Белоснежная афалина уже более семи лет не встречалась людям.
СЕВАСТОПОЛЬ, 6 июля. /Корр. ТАСС Карина Сапунова/. Ученые севастопольского Института биологии южных морей РАН во время экспедиции обнаружили в Черном море редкого
В ходе рейса
Со ссылкой на ученых в
Во время экспедиции ученые проводили визуальные наблюдения за морскими млекопитающими, фиксацию встреч, фотоидентификацию дельфинов, параллельно практически непрерывно регистрировалась акустическая активность китообразных Черного моря. Подводные записи выполнялись с помощью гидрофона, который позволяет слышать речь дельфинов в двухкилометровом радиусе от судна.
В результате специалисты смогли сделать вывод о том, что из трех видов китообразных (в Черном море водятся дельфины белобочка, азовка и афалина) чаще всего встречались белобочки, и в некоторых районах, где запрещены рыбные промыслы, их популяция стабильна благодаря тому, что не снижается кормовая база.
«В ходе экспедиции было всего лишь две полноценных встречи с сообществами афалин, численностью порядка двадцать особей каждое. Черноморские афалины на сегодняшний день в наших российских водах явление уже редкое. Особенностью их существования является прибрежный образ жизни, где особенно сильно выражена антропогенная нагрузка в виде бесконтрольного промышленного лова рыбы, загрязнения береговой линии моря сточными и промышленными водами и безответственный туризм. Все это крайне усложняет задачу сохранения популяций краснокнижного вида, находящегося на грани исчезновения», — добавили в институте.