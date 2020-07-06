12:54 (мск), источник: Ведомости
Суд назначил журналистке Светлане Прокопьевой штраф в 500 000 рублей
Ее признали виновной в оправдании терроризма.
Псковская журналистка Светлана Прокопьева признана виновной по делу об оправдании терроризма. Суд назначил ей штраф в размере 500 000 руб. Запрета на журналистскую деятельность, который ранее запрашивал прокурор, нет. Ноутбук Прокопьевой суд постановил изъять, а диктофон — вернуть, сообщает «Новая газета».
Защита Прокопьевой будет обжаловать приговор, передает «Дождь».
Дело об оправдании терроризма в отношении Прокопьевой было возбуждено после ее выступления на радио «Эхо Москвы в Пскове», текст выступления позднее был опубликован в виде колонки «Репрессии против государства» на сайте «Псковской ленты новостей». Колонка была опубликована в ноябре 2018 г., после взрыва на проходной Управления ФСБ по Архангельской области.
3 июля прокурор запросил Прокопьевой шесть лет колонии, также гособвинение просило на четыре года запретить Прокопьевой ее профессиональную деятельность. После заседания в минувшую пятницу в Москве прошла серия одиночных пикетов у здания ФСБ на Лубянке. Полиция задерживала участников пикетов и прибывших на место журналистов.
Юрий Литвиненко