Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Голодные и наглые медведи терроризируют жителей России В нескольких регионах России — настоящее нашествие медведей
Фоторепортажи
45Парад Победы в Москве
25Полководцы победы: «При параде»
14:11 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые: люди унаследовали уязвимость к коронавирусу от неандертальцев

Уязвимость к коронавирусу досталась людям от неандертальцев — гены, которые повышают риск тяжелого течения COVID-19, попали от них к людям около 60 тыс. лет назад, считают немецкие ученые. Возможно, в то время эти гены защищали от других болезней, вызывая реакцию иммунитета, однако в случае с SARS-COV-2 реакция оказывается слишком сильной и вредит больному.

Коронавирус COVID-19
14:20 (мск)Карантин завершен, кризис нет. Как Европа восстанавливает экономику
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:33 MSK, 06.07
Инфицировано687 862+6 611
23.06
7425
24.06
7176
25.06
7113
26.06
6800
27.06
6852
28.06
6791
29.06
6719
30.06
6693
1.07
6556
2.07
6760
3.07
6718
4.07
6632
5.07
6736
6.07
6611
23.066.07
Скончалось10 296+135
23.06
153
24.06
154
25.06
92
26.06
176
27.06
188
28.06
104
29.06
93
30.06
154
1.07
216
2.07
147
3.07
176
4.07
168
5.07
134
6.07
135
23.066.07
Выздоровело454 329+3 579
23.06
12013
24.06
12393
25.06
6342
26.06
8988
27.06
9200
28.06
5735
29.06
4343
30.06
9220
1.07
10281
2.07
6047
3.07
8915
4.07
8986
5.07
3871
6.07
3579
23.066.07
Инфицировано11 470 637+176 899
23.06
145231
24.06
165103
25.06
166762
26.06
179038
27.06
195673
28.06
178960
29.06
160778
30.06
147883
1.07
184155
2.07
217206
3.07
177053
4.07
207856
5.07
191619
6.07
177535
23.066.07
Скончалось534 784+3 365
23.06
4218
24.06
5104
25.06
5116
26.06
6633
27.06
5040
28.06
4428
29.06
3024
30.06
3470
1.07
6028
2.07
4888
3.07
5111
4.07
3855
5.07
5664
6.07
3396
23.066.07
Выздоровело6 193 538+114 986
23.06
100530
24.06
104681
25.06
109127
26.06
95047
27.06
109246
28.06
103097
29.06
85291
30.06
88472
1.07
130424
2.07
123067
3.07
278011
4.07
121254
5.07
181297
6.07
114418
23.066.07
Идёт загрузка

Участок ДНК, который повышает уязвимость к коронавирусу, люди получили примерно 60 тыс. лет назад от неандертальцев, выяснили ученые из Института эволюционной антропологии Макса Планка в Германии. Пока неизвестно, почему именно этот фрагмент ДНК делает людей более уязвимыми и как защитить его носителей, но ученые надеются выяснить это в дальнейших исследованиях. «Газета.Ru» изучила работу, опубликованную на сервисе препринтов BioRxiv.

Новость
Ученый предположил, что коронавирус находился в спящем состоянии во всем мире

Уже известно, что для одних групп населения коронавирус SARS-COV-2 опаснее, чем для других. В зоне риска — мужчины, пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями. Определенную роль играют и гены — ранее на основе выборки пациентов из Италии и Испании ученым удалось обнаружить два участка генома, связанных с высокой уязвимостью к коронавирусу. Один из них, расположенный на третьей хромосоме, как оказалось, унаследован от неандертальцев.

Авторы работы выявили шесть генов, определенные варианты которых повышают уязвимость к SARS-COV-2. Отследив их появление в популяции, ученые обнаружили, что эти гены попали от неандертальцев к современным людям около 60 тыс. лет назад. Для этого исследователи обратились к базе данных неандертальских геномов — оказалось, вариация, повышающая риск тяжелого течения COVID-19, встречалась у неандертальца, жившего более 50 тыс. лет назад в Хорватии.

Распространенность этих генов отличается в зависимости от региона — так, в Бангладеш хотя бы одна копия «уязвимого» гена есть у 63% населения. В Южной Азии почти треть населения — носители этого генетического фрагмента.

При этом в Европе «уязвимые» неандертальские гены есть лишь у 8% населения, в Восточной Азии — у 4%, а в Африке людей с этими генами и вовсе нет.

Также удалось выяснить, что люди с двумя копиями «уязвимых» генов в три раза чаще переносят COVID-19 в тяжелой форме по сравнению с теми, у кого этих генов нет.

Новость
В России назвали наиболее восприимчивые к коронавирусу национальности и расы

Ученые подчеркивают, что пока что это лишь предварительные данные, которые еще предстоит проверить.

«На данный момент это просто предположение», — говорят они.

Предки современных людей вышли из Африки около 60 тыс. лет назад и, расселяясь по Европе, Азии и Австралии, вступали в контакты с неандертальцами. Основная часть неандертальской ДНК не прижилась в генофонде — многие гены, смешиваясь с человеческими, приводили к болезням и затрудняли рождение детей.

Но некоторые, очевидно, давали эволюционное преимущество, поэтому сохранились. Например, у трети европейских женщин есть доставшийся от неандертальцев гормональный рецептор, который повышает фертильность и снижает риск выкидышей.

Часть неандертальских генов могла защищать от вирусов, предполагают ученые. К тому моменту, как люди расселились по Европе и другим регионам, неандертальцы уже успели столкнуться с распространенными в тех местах вирусами и выработать против них защиту. Попав к людям, эти гены повысили их выживаемость в новых условиях и сохранились до наших дней.

Предположительно, гены, которые повышают уязвимость к коронавирусу, могли изначально защищать от других вирусов. Но это было десятки тысяч лет назад, и сегодня ситуация изменилась.

Исследователи предполагают, что они вызывали иммунную реакцию, которая боролась с другими вирусами. Однако когда в организм попадает коронавирус, эта реакция оказывается слишком сильной и вредит самому человеку.

Новость
Главный инфекционист США предупредил об особо заразной мутации коронавируса

Как показывают наблюдения, тяжелое течение коронавирусной инфекции зачастую связано с бурной аутоиммунной реакцией, которая приводит к воспалениям и возникновению рубцов в легких.

В частности, это открытие может объяснить, почему в Великобритании люди родом из Бангладеш умирают от COVID-19 гораздо чаще, считают ученые.

Остается открытым вопрос, насколько сильно неандертальские гены влияют на риски осложнений COVID-19 отдельно от других факторов. В настоящее время исследователи изучают крупную выборку пациентов, чтобы понять это. Также могут потребоваться исследования, отслеживающие распространение этих генов в популяции с их появления и до наших дней.

«Эволюционная история этого фрагмента ДНК может дать нам некоторые подсказки», — отмечают исследователи.

Они рассчитывают, что более полная информация о «генах уязвимости» позволит больше узнать, почему они так опасны сегодня и как защитить их носителей.

 Соловьев показал результаты теста ДНК из автомобиля Ефремова
«Будет много потерь»: Украина готовится воевать с Россией
Человек с гармонией: умер Эннио Морриконе
Кремль прокомментировал слова командующего ВМС Украины
Суд приговорил журналистку Прокопьеву за «оправдание терроризма»
В России начали строить самый мощный в мире атомный ледокол
Тест: ответьте на вопросы из ЕГЭ по русскому языку
Российские ученые обнаружили новый физический парадокс
Карантин завершен, кризис нет. Как ЕС восстанавливает экономику
Здоровье
Девушка сбросила 61 кг без отказа от вредной пищи и дала совет худеющим Она рассказывает о своей трансформации.
Hi-Tech
Случайно раскрыли новые Xiaomi. Что удивляет Вендор готовит два смартфона с топовой камерой
Горячие темы на Авто
Колумб и море 293
Курилка или Путинка ? 178
И смех и грех, или как меня похоронили ))) 135
Путешествие выходного дня. 126
Кино
Звезда «Папиных дочек» и «Ералаша» попал в больницу Михаил Казаков рассказал о своей госпитализации
Новости партнеров
Застройщиков могут обязать проводить интернет в домах
Конкурентам дадут шанс. США проверяют Google на монополизм
Вирус с вертолетов. В Дагестане возбудили три дела за фейки о COVID-19
Москва и Нижегородская область смогут проголосовать онлайн
Gnezdo.ru
5 примет того, что у вас в роду были дворяне
Дочь Пугачевой получит роскошное жилье Моисеева
Ада Роговцева: как жить после смерти мужа и сына?
Как выглядит жена самого красивого араба в мире
Леди
Почему любимый бабушками клеш вернулся в моду и как его носить Разобрались, как брюки клеш превратились в трендовую вещь 2020 года
Новости партнеров
Запрет импорта в госзаказе пока ограничат радиоэлектроникой
Деньги на выборы «Единая Россия» пустит на помощь гражданам
«Единая Россия» будет помогать гражданам столько, сколько нужно
Жертвы недопустимы
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь