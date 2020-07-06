GH: в Южной Корее обнаружен очень заразный штамм коронавируса

По данным организации Корейских центров по контролю и профилактике заболеваний, сначала в стране распространялся штамм S, завезенный из Китая. Потом он мутировал в штамм V. Его находили у сектантов Синчхончжи, которые составляют половину всех заболевших в стране.
Как поясняют эксперты, он хорошо прикрепляется к человеческим клеткам, что предполагает повышенную инфекционность. Этот штамм возник в Европе, Северной и Южной Америке и регионах Африки. Таким образом, в Южную Корею его завезли, передает РИА Новости.
В начале мая страна перешла на более ослабленный режим карантинных мер — «социальное дистанцирование в повседневной жизни», но затем властям пришлось вновь усилить правила безопасности
Между тем у 16 членов экипажа российского