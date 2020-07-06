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15:08 (мск), источник: Вести.Ru

GH: в Южной Корее обнаружен очень заразный штамм коронавируса

Новые очаги распространения COVID-19 в Южной Корее возникли из-за штамма GH, который намного быстрее и заразнее прежних подвидов нового коронавируса. Как поясняют эксперты, он хорошо прикрепляется к человеческим клеткам, что предполагает повышенную инфекционность.

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Источник: Reuters

По данным организации Корейских центров по контролю и профилактике заболеваний, сначала в стране распространялся штамм S, завезенный из Китая. Потом он мутировал в штамм V. Его находили у сектантов Синчхончжи, которые составляют половину всех заболевших в стране.

Однако сейчас в Южной Корее выявляется штамм GH, который распространяется в шесть раз быстрее, чем другие подвиды нового коронавируса.
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Как поясняют эксперты, он хорошо прикрепляется к человеческим клеткам, что предполагает повышенную инфекционность. Этот штамм возник в Европе, Северной и Южной Америке и регионах Африки. Таким образом, в Южную Корею его завезли, передает РИА Новости.

В начале мая страна перешла на более ослабленный режим карантинных мер — «социальное дистанцирование в повседневной жизни», но затем властям пришлось вновь усилить правила безопасности из-за возникновения новых локальных очагов вируса.

Между тем у 16 членов экипажа российского судна-рефрижератора Ice Stream, прибывшего в Пусан из Владивостока, обнаружен штамм GR. Также есть еще несколько случаев заболевания, все они завезены из-за границы.

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