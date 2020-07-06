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16:50 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Россияне заменяют отпуск волонтерством

Какие есть альтернативы стандартному отдыху.

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Источник: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

Все больше россиян хотят провести отпуск в качестве волонтера. Пандемия коронавируса поменяла планы на лето у большинства граждан. Поэтому, как рассказали «Ъ FM» эксперты рынка труда и представители волонтерских организаций, участие в социальных проектах стало для многих альтернативой отдыху на пляже. В чем привлекательность волонтерства? И заменит ли оно традиционный отпуск? Подробности — у Яны Лубниной и Сергея Проценко.

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В этом году российские курорты для многих граждан стали безальтернативным вариантом для летнего отдыха вне дома. В большинстве регионов туристический сезон открылся только в начале июля, но уже сейчас в Сети пользователи отмечают минусы отечественных курортов. Главная претензия — это высокие цены при среднем, а то и низком качестве обслуживания и неразвитой инфраструктуре.

Альтернативой отпуску в Краснодарском крае или на даче могут стать волонтерские проекты, рассказала «Ъ FM» руководитель «Лаборатории карьеры Алены Владимирской» Алена Владимирская. По данным ее проекта, в последние недели спрос на такое времяпрепровождение значительно вырос и сравним с количеством откликов на вакансии в самых крупных компаниях. Очевидно, карантин и постоянная работа из дома заставили людей задуматься о том, как можно провести отпуск интереснее, чем просто отдохнуть на пляже. Сама Владимирская рассматривает для себя вариант поехать в археологическую экспедицию:

Волонтерство — это про смысл. Часть людей на это подсядет. Многие увидят какие-то неочевидные места отдыха в России. Если сейчас на это обратят внимание, это изменит рынок туризма в России, но в него надо вкладываться. Часть людей поменяет свой пассивный отдых на проактивные волонтерские вещи, понимая, что в этом много интересного — новые знакомства, возможность полностью перезагрузить мозг.
Алена Владимирская

Однако на раскопках человеку придется отказаться от многих бытовых удобств, напоминает волонтер Боспорской археологической экспедиции с 2009 года Глеб Черкасов. Но зато это возможность почувствовать себя немного ученым.

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«Это прежде всего довольно тяжелый труд в археологических экспедициях — по жаре, с лопатой в руках или с тачкой. Бытовые условия, это, конечно, не то чтобы комфортный отдых. С другой стороны, это волшебная атмосфера, ощущение сопричастности, того, что ты чуть-чуть помогаешь исторической науке. И это очень хорошие люди, которые ездят туда давно, помогают новичкам. Атмосфера решает многое», — рассказал Черкасов.

Чаще всего социальные проекты не требуют специальной подготовки: любой желающий может помочь в обустройстве экотроп и уборке мусора в заповедниках. Еще среди добровольцев довольно популярна работа на орнитологических станциях, где нужно наблюдать за редкими видами птиц. Также любители животных нередко выбирают труд на фермах.

Однако не все готовы во время долгожданного отпуска отказаться от теплого душа и удобств в доме.

Остается и запрос на активный отдых. Тогда есть вариант отправиться в небольшие деревни, пожить у местных и помочь им в развитии собственного поселка.
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Так, туристы не просто получают удовольствие от поездки, но и участвуют в социально значимых проектах, рассказала «Ъ FM» основательница компании «Альтуризм» Екатерина Затуливетер. Но в отличие от волонтерства в подобных поездках клиент оплачивает свои расходы сам. Стоимость туров варьируется от 20 до 200 тыс. тыс. руб. в зависимости от региона.

«Для нас само дело не является конечной целью, оно является инструментом. А цель у нас — это именно активизация местного сообщества. Где-то мы строим мостик через ручеек, мы строили причал, который давал местным жителям возможность продавать собранную ягоду приезжающим туристам, где-то мы помогли создать цех травяных сборов», — пояснила Затуливетер.

Тренд на участие в волонтерских проектах затронул и корпоративный сектор. Так, по словам креативного директора Young Group Social Алексея Газаряна, все больше крупных компаний вовлекают своих сотрудников в волонтерское движение. И во время пандемии такие практики стали применяться еще шире, продолжает Газарян:

Корпоративное волонтерство — это мировой тренд, очень многие компании поддерживают это направление и эту форму проявления социальной ответственности. С другой стороны, это еще и пространство для переключения деятельности, отдыха и личностного развития сотрудников.
Алексей Газарян

«Самые популярные направления связаны с экологическими проектами, с проектами заботы об окружающей среде, соответственно, потреблением.

Безработица и коронавирус

Все больше компаний и организаций предлагают и международные волонтерские программы. Но сейчас поучаствовать в них непросто. Из-за эпидемиологической ситуации организаторы зачастую пока не готовы принимать у себя граждан России.

По данным Высшей школы экономики, за последний год более трети россиян бесплатно занимались социально-значимым трудом. А 25% опрошенных помогали людям, которые попали в сложную ситуацию из-за коронавируса. При этом только чуть больше 10% россиян причисляют себя к волонтерам.

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