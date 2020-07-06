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15:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как бы выглядели коты в фильмах известных режиссеров (фото)
Эти хвостатые вполне могли бы стать звездами кино.
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Эти хвостатые вполне могли бы стать звездами кино.
Пользователи Twitter собрали подборку снимков с котами, которые выглядят как кадры из фильмов культовых режиссеров.
Здесь нашлись коты, которые могли бы спокойно сыграть в кино у Квентина Тарантино, Фрэнсиса Форда Копполы, Стивена Спилберга, Майкла Бэя, Дэвида Линча, Тима Бертона и у многих других.
David lynch pic.twitter.com/ZOUZPk23Jg— karen hill (@scoresassy) June 26, 2020
Michael Bay pic.twitter.com/gy1HqtEHRU— Arroz Pedrolino ? (@Arroz_Pedrolino) June 26, 2020
Taika Waititi pic.twitter.com/l2A5Mji9zJ— Jo Kingh ?️? (@buttonn_eyes) June 26, 2020
Steven Spielberg ?? pic.twitter.com/fW55mmyJdH— House Stark ? ♊ (@StarkHouse4) June 27, 2020
Francis Ford Coppola pic.twitter.com/NImkizZ1po— André Domínguez (@dre_addc) June 27, 2020
David Cronenberg pic.twitter.com/KHdYWrQbTy— Meo Lattioli (@wiggen_x) June 26, 2020
Sergio Leone pic.twitter.com/E0i7YdNutU— Pablo (@PVigani) June 26, 2020
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Kubrick pic.twitter.com/K8139Wak4W— beloç (@suppertaranta) June 27, 2020
Wes Anderson pic.twitter.com/kmfMYTxePk— Alex ?? (@PvnkRaccoon) June 27, 2020
Spike lee pic.twitter.com/M4ULYNBdjm— Angela Davis stan Page. ???? (@MOZZIEMUTANT) June 27, 2020
Екатерина Гура