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15:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как бы выглядели коты в фильмах известных режиссеров (фото)

Эти хвостатые вполне могли бы стать звездами кино.

Пользователи Twitter собрали подборку снимков с котами, которые выглядят как кадры из фильмов культовых режиссеров.

Здесь нашлись коты, которые могли бы спокойно сыграть в кино у Квентина Тарантино, Фрэнсиса Форда Копполы, Стивена Спилберга, Майкла Бэя, Дэвида Линча, Тима Бертона и у многих других.

Дэвид Линч
Майкл Бэй
Тайка Вайтити
Стивен Спилберг
Фрэнсис Форд Коппола
Дэвид Кроненберг
Серджо Леоне
Тим Бертон
Гильермо Дель Торо
Стэнли Кубрик
Уэс Андерсон
Спайк Ли

Екатерина Гура

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