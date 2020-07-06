15:00 (мск), источник: РИА Новости
Петросян подал в суд на Коклюшкина за оскорбление жены
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Юморист Евгений Петросян подал в суд на
Как сообщил журналу «Стархит» адвокат Петросяна Сергей Жорин, юморист возмутился словам Коклюшкина о своей жене Татьяне Брухуновой. В одном из интервью тот заявил, что Брухунова — «не тот человек, который должен быть рядом» с Петросяном.
Мы приняли решение не оставлять этот момент безнаказанным и защитить Татьяну. Указанные фразы однозначно являются оскорблениями, так как они направлены на унижение ее чести и достоинства.
Если суд встанет на сторону Петросяна, сатирик вынужден будет заплатить штраф.
Виктор Коклюшкин долгое время был соавтором Петросяна. Юмористы вместе выступали на сцене, в том числе в популярном шоу «Кривое зеркало».