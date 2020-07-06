16:35 (мск), источник: Life.ru
Филолог объяснил, в каких случаях Санкт-Петербург можно называть Питером
Профессор призывает оставить жителям города это название «для интимного пользования».
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Речь идёт о названии «Питер». По словам филолога, так город называли ещё русские писатели XIX века, но только в личной переписке. Значительно позже это слово перекочевало на один из российских телеканалов. Ефремов вспоминает, что журналисты чуть ли не каждый раз вставляли «а теперь о Питере» перед новостями о Северной столице, пытаясь таким образом «сделать приятно петербуржцам». Однако профессор считает, что это неправильно:
В слове Питер, видимо, была мысль о своем родном и любимом месте, но оно скорее для интимного пользования. Никто из классиков русской литературы публично не использует это слово на страницах книг.
Он полагает, что слову «Питер» не место в СМИ. Филолог призывает оставить это название петербуржцам «для интимного пользования».