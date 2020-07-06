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16:35 (мск), источник: Life.ru

Филолог объяснил, в каких случаях Санкт-Петербург можно называть Питером

Профессор призывает оставить жителям города это название «для интимного пользования».

Источник: РИА "Новости"
Новость
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У Санкт-Петербурга есть множество неофициальных названий, которые употребляются при разных ситуациях и с разной окраской: Петербург, Питер, СПб, Северная столица, Город на Неве. Доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка РГПУ им. Герцена Валерий Ефремов рассказал об одном из вариантов, который временами звучит в СМИ.

Речь идёт о названии «Питер». По словам филолога, так город называли ещё русские писатели XIX века, но только в личной переписке. Значительно позже это слово перекочевало на один из российских телеканалов. Ефремов вспоминает, что журналисты чуть ли не каждый раз вставляли «а теперь о Питере» перед новостями о Северной столице, пытаясь таким образом «сделать приятно петербуржцам». Однако профессор считает, что это неправильно:

В слове Питер, видимо, была мысль о своем родном и любимом месте, но оно скорее для интимного пользования. Никто из классиков русской литературы публично не использует это слово на страницах книг.
Валерий Ефремов
Доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка РГПУ им. Герцена (в эфире телеканала «Санкт-Петербург»)

Он полагает, что слову «Питер» не место в СМИ. Филолог призывает оставить это название петербуржцам «для интимного пользования».

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