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17:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фантастический фильм 1947 года предсказал появление смартфонов (видео)

Правда, его создатели, видимо, не хотели бы такого будущего.

В соцсетях в июле 2020 года стал расходиться 4-минутный фантастический фильм «Телевидение: Взгляд в будущее», снятый режиссером Дж. К. Раймондом-Милле в Париже в 1947 году.

В фильме показано возможное развитие телевидения, которое будет доступно каждому и везде. Например, герои картины носят с собой небольшие устройства с экраном, очень напоминающие современные смартфоны. Люди смотрят карманные телевизоры сидя в кафе и гуляя по улице, причем так увлеченно, что иногда даже сталкиваются друг с другом.

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«Телевизор будущего» также представлен в виде небольшого экрана на приборной доске автомобиля. А еще — голограммой в чашке чая и в кровати пенсионеров.

Весь фильм очень напоминает современную действительность с карманными гаджетами, которые люди сегодня не выпускают из рук. Правда, в картине из-за этого случаются аварии и другие неприятности, так что, скорее всего, такого будущего создатели фильма как раз и не хотели.

Екатерина Гура

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