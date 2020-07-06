17:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фантастический фильм 1947 года предсказал появление смартфонов (видео)
Правда, его создатели, видимо, не хотели бы такого будущего.
В соцсетях в июле 2020 года стал расходиться 4-минутный фантастический фильм «Телевидение: Взгляд в будущее», снятый режиссером Дж. К.
В фильме показано возможное развитие телевидения, которое будет доступно каждому и везде. Например, герои картины носят с собой небольшие устройства с экраном, очень напоминающие современные смартфоны. Люди смотрят карманные телевизоры сидя в кафе и гуляя по улице, причем так увлеченно, что иногда даже сталкиваются друг с другом.
«Телевизор будущего» также представлен в виде небольшого экрана на приборной доске автомобиля. А еще — голограммой в чашке чая и в кровати пенсионеров.
Весь фильм очень напоминает современную действительность с карманными гаджетами, которые люди сегодня не выпускают из рук. Правда, в картине
Екатерина Гура