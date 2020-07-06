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19:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Париже после карантина открылся Лувр (видео)

Один из крупнейших музеев мира был закрыт четыре месяца.

В начале июля в Париже вновь открыл двери для своих посетителей знаменитый музей Лувр. Из-за пандемии коронавируса он был закрыт почти четыре месяца.

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В новых условиях в музее действуют повышенные правила безопасности. Все посетители перед посещением Лувра обязаны зарегистрироваться на официальном сайте и получить электронный талон на конкретную дату и время, чтобы избежать столпотворения. Кроме того, войти в здание теперь можно лишь через один вход, а просмотр экспозиций будет осуществляться по специально созданному маршруту, чтобы разные туристические группы не собирались в одном месте. Также обязательными будут маски и соблюдение социальной дистанции в два метра.

По словам директор музея Жан-Люка Мартинеза, этим летом они ожидают лишь 20−30% от количества посетителей, пришедших Лувр в прошлом году. Большинство посетителей Лувра — иностранные туристы, так что из-за пандемии и закрытых границ их количество значительно сократится.

Екатерина Гура

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