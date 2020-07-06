19:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Париже после карантина открылся Лувр (видео)
Один из крупнейших музеев мира был закрыт четыре месяца.
В начале июля в Париже вновь открыл двери для своих посетителей знаменитый музей Лувр.
В новых условиях в музее действуют повышенные правила безопасности. Все посетители перед посещением Лувра обязаны зарегистрироваться на официальном сайте и получить электронный талон на конкретную дату и время, чтобы избежать столпотворения. Кроме того, войти в здание теперь можно лишь через один вход, а просмотр экспозиций будет осуществляться по специально созданному маршруту, чтобы разные туристические группы не собирались в одном месте. Также обязательными будут маски и соблюдение социальной дистанции в два метра.
По словам директор музея
Екатерина Гура