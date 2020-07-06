20:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Лондоне обнаружили «забытую» картину Рубенса
Она пылилась в частной коллекции 140 лет.
Анонимный коллекционер из Лондона стал счастливым обладателем настоящей картины Питера Рубенса под названием «Портрет дамы», причем купил он ее не за баснословные деньги, а по цене копии.
Картина, находившаяся в частной коллекции семьи лондонского юриста Чарльза Батлера с 1878 года, в 1902 году выставлялась как подлинник Рубенса в Королевской академии в Лондоне. Но спустя время об ее истинном происхождении все забыли, а потому в 2017 году ее продали на аукционе за 97 тысяч долларов как копию, сделанную одним из учеников великого художника.
Новый владелец решил отреставрировать картину и в процессе работы заподозрил, что это подлинник. Он отнес полотно на экспертизу искусствоведам аукционного дома Sotheby's, и после удаления вековых слоев грязи и лака они подтвердили его догадки, пишет Daily Mail.
С помощью инфракрасной лампы они обнаружили на картине следы «дорисовок». В частности, художник дописывал небо, а также менял ширину плеч у модели и форму ее платья. По предварительной оценке «Портрет дамы» может стоить от 3,5 до 4,5 миллионов долларов. Новый владелец намерен продать картину на аукционе уже 29 июля.
Екатерина Гура