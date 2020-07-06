Общавшихся с заболевшими COVID-19 будут вычислять по геолокации телефонов

«Исходными данными для функционирования системы отслеживания являются данные Минздрава России о номере абонента подвижной радиотелефонной связи (далее — ПРТС), зараженного COVID-19. С использованием специализированных алгоритмов выявляется перечень абонентов ПРТС, находившихся в одной геопозиции и имеющих постоянный контакт с использованием средств мобильной связи с абонентом, включенным в регистр, на протяжении предыдущих 14 дней», — говорится пояснительной записке к проекту приказа Минкомсвязи об утверждении регламента.
Этот перечень контактов предполагается конкретизировать с учетом данных о времени совместного нахождения абонентов и особенностей перемещения в течение наблюдаемого периода.
«В результате формируются списки номеров абонентов, которые были подвержены риску заражения COVID-19 в ходе непосредственного общения с заболевшим. Полученные данные централизуются на информационных ресурсах Минкомсвязи России и направляются в оперативные штабы субъектов РФ, Росгвардию, МВД России и Минздрав России», — говорится в пояснительной записке.
Информационное и организационно-техническое взаимодействие осуществляется между Минкомсвязью, Минздравом, МВД, Росгвардией, оперативными штабами субъектов РФ и операторами ПРТС «МегаФоном», «МТС», «ВымпелКомом», ООО «Т2 Мобайл» и ООО «Екатеринбург-2000».
В пояснительной сказано, что принятие этого приказа не повлечет социально-экономических, финансовых и других последствий.
Проект приказа Минкомсвязи «Об утверждении Регламента информационного и организационно-технического взаимодействия системы отслеживания с информационными системами заинтересованных органов исполнительной власти и оперативными штабами субъектов РФ» размещен на портале проектов нормативно-правовых актов. Его общественное обсуждение завершится 20 июля.
23 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи организовать создание системы отслеживания граждан, контактировавших с больными коронавирусом, которая будет функционировать на основе данных сотовых операторов о геолокации мобильного телефона конкретного человека.
Система, в частности, должна с помощью рассылки оповещать граждан о факте контакта с больным коронавирусом. В рассылке должно говориться о необходимости самоизоляции и предоставления данных в оперативные штабы субъектов РФ.
10 апреля в Минкомсвязи заявили, что отслеживание перемещения больных коронавирусом с помощью операторов связи не нарушает закон, так как все данные россиян в созданной для этого системе обезличены.
Ранее глава Минкомсвязи Максут Шадаев сообщил, что система по отслеживанию того, как заболевшие коронавирусом COVID-19 исполняют условия карантина при лечении на дому, а также условий самоизоляции, строится на данных мобильных операторов, которые будут передавать их правоохранительным органам в случае нарушений. «Если граждане условия не выполняют, им отправляют соответствующую смс. Если нарушения систематически происходят, то дальше операторы будут представлять данные правоохранительным органам», — сказал он.
В министерстве отметили, что в системе отслеживания не происходит сбора персональных данных. «Таким образом, персональные данные россиян не собираются, так как сам по себе номер телефона ими не является», — пояснили в Минкомсвязи.