13:41 (мск), источник: BBC News Русская служба
В Китае и Монголии появились случаи бубонной чумы. Что это такое и насколько опасно?
Власти Китая сообщили о случае заболевания бубонной чумой в автономном округе Внутренняя Монголия на
Пациент — местный пастух, имя которого не сообщается, — 4 июля был госпитализирован в клинику в городе
Власти до конца текущего года ввели в автономном округе режим безопасности 3-й степени, подразумевающий запрет на поедание мяса животных, потенциально являющихся разносчиками чумы, и призыв к населению немедленно сообщать обо всех подозрительных случаях.
В соседней Монголии с прошлой недели выявлено по меньшей мере три случая с подозрением на бубонную чуму.
Болезнь вызывается бактерией Yersinia pestis, живущей в организмах грызунов и обитающих на них блох.
Название происходит от бубонов — болезненных
Помимо бубонной чумы, существует легочная чума, являющаяся более заразной и соответственно, опасной.
До появления антибиотиков чума практически неизбежно вела к скорой смерти, но в наши дни успешно лечится антибиотиками, если ее не запустить. Ключевое значение имеют ранняя диагностика при помощи анализов крови и тканей.
В Средние века эпидемии чумы случались каждые несколько десятилетий. Также было несколько пандемий: Юстинианова чума в VI веке и «Черная смерть» в XIV веке, от которых только в Европе скончались, по оценочным данным, по 25 миллионов человек. В России в
Последний случай смерти от чумы в Китае имел место в июле 2014 года в западной провинции Ганьсу. Последняя по времени значительная вспышка в мире произошла в ноябре 2017 года на Мадагаскаре, где заболели 2348 и скончались 202 человека.
Симптомы обычно проявляются на
Помимо бубонов, достигающих величины куриного яйца, они включают в себя высокую температуру, озноб, головную и мышечную боль, общую слабость.
Бактерии проникают в кровеносную систему, что ведет к сепсису и отказу важных органов.
Основными источниками инфекции являются блошиные укусы, физический контакт с
Собаки и кошки заражаются чумой через блох или съев мертвого грызуна.
При соприкосновении с кровью инфицированного животного человек способен заразиться через царапины на коже.
Тело человека, умершего от чумы, может быть источником заражения живых, особенно при подготовке покойного к похоронам.
Очаги чумы все еще существуют в некоторых частях мира. В последние годы вспышки имели место в Демократической Республике Конго и на Мадагаскаре. Но их удалось быстро остановить.
«Хорошо, что в данном случае болезнь удалось выявить на ранней стадии, изолировать пациента, начать лечение и предотвратить распространение», — говорит доктор Мэтью Драйден,
Бубонная чума, в отличие от COVID-19, вызывается не вирусом, а бактерией, и эффективно лечится антибиотиками. Несмотря на тревожащее внешнее сходство — новая инфекционная угроза наступает с Востока! — есть все основания полагать, что это изолированный случай, с которым вскоре будет покончено.