Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 6 июляВсемирный день поцелуя, встреча Джона Леннона и Пола Маккартни и другие памятные даты и события, которые произошли в этот день в разные годы
Фоторепортажи
45Парад Победы в Москве
7Оперный театр в Барселоне провел концерт для 2292 растений
22:58 (мск), источник: Интерфакс

Ученые не обнаружили у испанцев коллективного иммунитета к коронавирусу

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU — Антитела к коронавирусу COVID-19 были обнаружены лишь у 5,2% населения Испании, причем у некоторых они исчезают спустя несколько недель после появления, передает в понедельник телеканал CNN на данные исследования испанского минздрава.

Коронавирус COVID-19
23:07 (мск)Число зараженных коронавирусом в мире превысило 11,3 миллиона
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:33 MSK, 06.07
Инфицировано687 862+6 611
23.06
7425
24.06
7176
25.06
7113
26.06
6800
27.06
6852
28.06
6791
29.06
6719
30.06
6693
1.07
6556
2.07
6760
3.07
6718
4.07
6632
5.07
6736
6.07
6611
23.066.07
Скончалось10 296+135
23.06
153
24.06
154
25.06
92
26.06
176
27.06
188
28.06
104
29.06
93
30.06
154
1.07
216
2.07
147
3.07
176
4.07
168
5.07
134
6.07
135
23.066.07
Выздоровело454 329+3 579
23.06
12013
24.06
12393
25.06
6342
26.06
8988
27.06
9200
28.06
5735
29.06
4343
30.06
9220
1.07
10281
2.07
6047
3.07
8915
4.07
8986
5.07
3871
6.07
3579
23.066.07
Инфицировано11 520 461+202 824
23.06
145231
24.06
165103
25.06
166762
26.06
179038
27.06
195673
28.06
178960
29.06
160778
30.06
147883
1.07
184155
2.07
217206
3.07
177053
4.07
207856
5.07
191619
6.07
177535
23.066.07
Скончалось535 499+3 770
23.06
4218
24.06
5104
25.06
5116
26.06
6633
27.06
5040
28.06
4428
29.06
3024
30.06
3470
1.07
6028
2.07
4888
3.07
5111
4.07
3855
5.07
5664
6.07
3396
23.066.07
Выздоровело6 231 052+119 142
23.06
100530
24.06
104681
25.06
109127
26.06
95047
27.06
109246
28.06
103097
29.06
85291
30.06
88472
1.07
130424
2.07
123067
3.07
278011
4.07
121254
5.07
181297
6.07
114418
23.066.07
Идёт загрузка
Источник: AFP 2020

Телеканал указывает, что этот показатель гораздо ниже того уровня, который позволяет говорить о коллективном иммунитете к COVID-19.

Читайте также
Ученые: люди унаследовали уязвимость к коронавирусу от неандертальцев

Кроме этого, ученые обнаружили, что у части участников исследования антитела пропадали всего за несколько недель. Так, у 7% обследуемых, у кого нашли антитела, они исчезли на второй фазе исследований, и у 14% — на третьей.

Глава института здоровья имени Карла III доктор Ракель Йотти заявила, что приобретенный иммунитет может быть неполным, временным. В исследовании также указано, что его результаты «отражают сложности в краткосрочной перспективе с приобретением коллективного иммунитета».

По данным статистического ресурса Worldometers, в Испании зафиксировано 297 625 случаев COVID-19, скончались 28 385 инфицированных.

В последнее время в Испании вновь отмечается увеличение прироста новых заболевших. Испанские власти закрыли десятки популярных пляжей из-за опасений распространения инфекции. На такой шаг местные власти пошли после того, как на выходных пляжи оказались переполнены, а социальное дистанцирование на них не соблюдалось.

На фоне ситуации с распространением коронавируса в расположенном на северо-западе Испании регионе Галисия вернули некоторые недавно отмененные ограничения. В минувшую субботу в Каталонии также ввели ограничительные меры.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Ученые не обнаружили у испанцев коллективного иммунитета к коронавирусу
Саудовская Аравия пригрозила ценовой войной на нефтерынке из-за неисполненных обязательств
Великобритания ввела санкции против 25 россиян
Расследование уголовного дела Михаила Ефремова завершено
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
«Норникель» оштрафовали на 150 млрд рублей
Общавшихся с заболевшими COVID вычислят по геолокации телефонов
Захарова объяснила, чем отличаются американцы от россиян
Gnezdo.ru
5 примет того, что у вас в роду были дворяне
Как жены арабов ходят дома при муже. Фото
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
"20 лет вместе": несчастная жена Страхова (фото)
Hi-Tech
Названы самые популярные смартфоны 2020 года в России Итоги полугодия
Авто
Какие автомобили появятся в России во второй половине 2020 года Пандемия коронавируса вмешалась в планы многих производителей, однако благодаря снятию ограничений авторынок начинает восстанавливаться. Мы выбрали самые примечательные новинки нашего рынка, которые выйдут в этом году
Кино
Звезда «Папиных дочек» и «Ералаша» попал в больницу Михаил Казаков рассказал о своей госпитализации
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Друг за другом: писательский эксперимент 569
Как с ребенком на верхней полке в поезде ехать? 511
Женщина сына с ребенком 467
Кто за кем: писательский эксперимент - итоги 453
Леди
Почему любимый бабушками клеш вернулся в моду и как его носить Разобрались, как брюки клеш превратились в трендовую вещь 2020 года
Дом
С 1 июля россияне будут устанавливать новые счетчики: главное
10 фактов о пятиэтажках, которые вы могли не знать
В Петербурге продают дом 1893 года за полмиллиарда рублей: фото
Как ремонтируют «Смоленскую»: фото изнутри
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь