Минздрав утвердил рекомендации по возобновлению диспансеризации

Проведение всероссийской диспансеризации взрослого населения было временно приостановлено в марте из-за распространения коронавируса.
«Минздрав России утвердил временные методические рекомендации по организации проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Рекомендации содержат в себе критерии возобновления проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, включая выездные формы работы», — говорится в сообщении.
Возобновление диспансеризации и профилактических осмотров для определенных групп населения возможно на втором и третьем этапе снятия ограничительных мер в регионе, приглашение на диспансеризацию граждан из групп риска может проводиться только после снятия ограничений, отмечается в рекомендациях.
При посещении медорганизаций все граждане должны быть в масках, а на входе всем должны измерять температуру бесконтактным способом, уточняется в рекомендациях.
Пациенты, переболевшие коронавирусом, смогут пройти диспансеризацию только после выздоровления и при наличии двух отрицательных тестов на COVID-19, следует из рекомендаций.
В кабинетах, где принимают пациентов, дезинфекция контактных поверхностей должна проводиться после каждого пациента, говорится в документе.
Проведение профилактических осмотров и диспансеризация с помощью мобильных медицинских комплексов не проводится до полного снятия ограничений, подчеркивается в рекомендациях.
«Медицинские организации в обязательном порядке вводят предварительную запись на все мероприятия профилактического осмотра, 1 и 2 этапов диспансеризации… Для формирования оптимального расписания целесообразно планировать обследование граждан одной половозрастной группы в день», — поясняется в рекомендациях.
Сотрудники медорганизаций не ранее чем за один день до визита осуществляют обзвон записанных на диспансеризацию граждан для подтверждения их явки, одновременно проводится опрос для выявления коронавируса, отмечается в документе.