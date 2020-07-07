Таяние мерзлоты может вскрыть вирусы древних экосистем, считает ученый

«Более 10% территории нашей страны — это вечная мерзлота. Это породы, отложения, которые были заморожены миллионы лет назад. Соответственно, мы можем получить то, что было когда-то частью экосистемы. Была огромная мамонтовая экосистема с животными — мамонтами, овцебыками, шерстистыми носорогами, там были свои болезни. Это все было заморожено, а сейчас тает. Находят новые вирусы, но они, к счастью, на человека не обращают внимания», — сказал ученый.
Он отметил, что в останках мамонтов находили сибирскую язву. Кроме того, сокращение численности юкагиров — народа северо-восточной Сибири — в свое время произошло из-за черной оспы — на севере она протекала с высокой смертностью, отметил Давыдов.
«Не исключен факт, что где-то в мерзлоте оспа сохранилась. Эпидемии, которые были в прошлом, требуют изучения», — отметил ученый.
Он также рассказал, что из-за потепления сейчас серьезно меняется растительность и видовой состав птиц на севере. Например, продвигается на север линия лесов, а птицы, которые гнездятся в Арктике — кулики, чайки — испытывают стресс от более южных видов.
«Например, на Колыме появился дрозд-рябинник, раньше его здесь не было вообще. Сейчас это массовый вид, он продвинулся даже в тундру. Увеличилось количество кустов, они поднимаются вдоль рек в тундру. Прогреваются водоемы, меняется состав рыбы. Морская мерзлота начинает таять, выделять метан. Океан все больше накапливает углекислый газ и становится в химическом отношении более кислым. Это влияет на рифы — они разрушаются», — отметил ученый.
Давыдов рассказал, что увеличилась численность нерпы, а сивучи занимают места, где ранее не встречались.
На побережье, в том числе моря Лаптевых, серьезно отступают берега, которые на значительную часть состоят изо льда.
«На север продвигается микробиота, бывает, что и патогенная… Некоторые виды сокращают свой ареал или продвигают его на север. Но так в природе было всегда: кто-то выигрывал, кто-то проигрывал. И 500−200 тысяч лет назад было потепление, тогда тоже протаяла часть мерзлоты, это уже происходило», — сказал собеседник.
Он отметил, что пока твердых доказательств того, что человек провоцирует потепление, нет. «Человек влияет, но запасы органического вещества в вечной мерзлоте огромные — в два раза превышают тропические леса. И потепление везде идет неравномерно, трудно сказать, чем оно в будущем обернется», — уточнил собеседник.
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